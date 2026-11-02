Lara Álvarez disfrutó de una década llena de trabajo y éxitos en Telecinco como presentadora de algunos de los realities más vistos. Por este motivo, todos se quedaron muy sorprendidos cuando anunció que abandonaría Supervivientes y la cadena de rebote. Probó suerte al frente de un concurso de TVE, pero no obtuvieron cifras muy buenas y terminaron cancelándolo. ¿Qué había sido de ella? La periodista asturiana ha reaparecido en una entrevista tan sorprendente como inesperada en el programa que tiene Bertín Osborne en Canal Sur. Aquí, curiosamente, ha terminado sincerándose como pocas veces había hecho también sobre sus planes de maternidad.

Después de muchos años de autoexigencia, Lara Álvarez asegura que ha llegado a un punto «muy bueno» en el que se cae «muy bien» y se quiere mucho a sí misma. Cada vez está mejor sola, así que cree que es el momento de encontrar pareja estable y plantearse planes de futuro: «Ya no necesito nada, lo único que quiero es que llegue alguien igual que quiera compartir el viaje conmigo». Soltera desde principios de año, confía en que el amor terminará llamando a su puerta. Mientras tanto, dice que está disfrutando de esta nueva faceta: «Ahora soy más permisiva, más compasiva… pero también más disfrutona y juguetona«.

¿Lara Álvarez quiere ser madre pronto?

Lara cumplió 40 años el pasado mes de mayo y, por el momento, no ha sentido el instinto de querer ser madre pronto. Eso sí, es consciente del reloj biológico y ha acudido a una clínica de fertilidad para congelar sus óvulos y, así, tener más probabilidades de éxito si quiere intentarlo en el futuro: «Me encuentro en un momento muy positivo, pero no sé si quiero traer un niño al mundo yo sola. Tengo muchos debates sobre si ser madre o no, un lío mental que creía que solo tenía yo… hasta que supe que, la mayoría de las mujeres solteras de 40 y realizadas con nuestras carreras, intentamos crear vida con responsabilidad. Lo más importante es ser capaz de entender si podrás dar a tu hijo lo que necesita en cada momento».

Ella tenía muy claro que quería ser madre, en el pasado, pero cada vez tiene más dudas. ¿Uno de los problemas? Que sus padres han tenido siempre una relación de amor verdadero tan potente que ha intentado reproducirla con sus parejas y, hasta ahora, no ha sido capaz.

Lara Álvarez cumple 40 años y se sincera con Bertín Osborne en el “sofá de las confidencias”: se siente bien en soledad y busca a una persona realizada con quien compartir el camino 🌐 https://t.co/a0YAd3yGHD #ShowDeBertín #SiempreCanalSur https://t.co/eYTl77HZli — CanalSur (@canalsur) October 31, 2026

Lara Álvarez confiesa que ha congelado óvulos | Canal Sur

¿La presentadora se plantea volver a televisión?

¿Echa de menos la televisión, Lara Álvarez? Después de tantos años en primera línea, muchos podrían pensar que le gustaría volver a la pequeña pantalla. Ahora mismo, sin embargo, está centrada en su etapa de docente y tiene claro que no aceptará cualquier propuesta: «Echo de menos la parte bonita de la televisión, en la que puedes crear mínimamente y tener el contacto con los telespectadores».

Desde fuera, se ha dado cuenta de que la televisión necesita experimentar un fuerte cambio si realmente quiere adaptarse a lo que demanda la gente. Hasta que no vea factible este cambio de modelo, considera que está muy bien fuera de esta industria: «Estoy muy bien haciendo lo que hago ahora… Ahora mismo, necesito dirigir el timón de todo lo que hago y en televisión eso es muy difícil».

La periodista revela en qué momento vital se encuentra | Canal Sur

Una entrevista en la que confiesa que, en estos momentos, solo piensa en cuidar y disfrutar de los tres perros que la ayudan a ser muy feliz en una etapa más tranquila.