Isa Pantoja trenca definitivament amb Kiko Rivera: “Ets menyspreable”

Kiko Rivera i Isa Pantoja continuen enfrontats. La guerra entre els germans està empitjorant per moments i no ajuden les declaracions incendiàries que ha deixat anar el DJ a l’última entrevista que ha concedit aquesta setmana.

En elles, ha deixat clar que no vol tornar a veure-la: “No m’ha defensat en un dels pitjors moments de la meva vida. Em fa pena no veure el meu nebot, però a ella no la vull a menys de deu metres. A més a més, li vaig deixar diners fa temps i encara no me’ls ha tornat… Amb la qual cosa, jo no li tornaré els 5.000 € que em va deixar ella”, ha etzibat.

Isa Pantoja reacciona a les paraules enverinades de Kiko Rivera

I, com era d’esperar, la noia ha dit què en pensa en la seva participació a El Programa de Ana Rosa. Contundent i molt enfadada, ha assegurat que no el perdonarà mai: “El primer que fa és reconèixer que em deu diners, però la quantitat que diu és falsa. Em deu més i, a més a més, té la pocavergonya de dir que no me’l tornarà. Doncs aquests diners són meus i del teu nebot, a qui tant dius que estimes. Si tu dius que vius còmodament, doncs torna-me’ls perquè jo sí que necessito aquests diners. Em sembla surrealista i em fa mal que digui que no li dona la gana de tornar-me’ls”.

Isa Pantoja es defensa després de les crítiques del germà | Telecinco

“Ets una persona menyspreable que no sent cap mena d’estima cap a mi i que no acabarà gens bé . Són una sèrie de coses que no es penedeix de fer-les… Doncs no ha de passar res perquè no el perdoni. No us adoneu que el que ven és una mentida? L’estan acollint una vegada i una altra per pena, però com continuï així acabarà sol. La meva mare li perdonarà tot el que ha dit sobre ella perquè ella està travessant un moment molt complicat en la seva vida i això li influirà a l’hora de perdonar-lo”. Una família trencada que continua lluny de perdonar-se.