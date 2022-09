Kiko Rivera sorprèn en anunciar que renunciarà a l’herència del pare

Kiko Rivera ha reaparegut després d’uns mesos en silenci en els que la premsa del cor es preguntava què seria d’ell. El cantant, conegut per ser fill de Paquirri i Isabel Pantoja, ha estat molt de temps sense parlar-se amb la mare per culpa de la traïció de la que es va assabentar fa un parell d’anys. Cal recordar que Isabel l’hauria enganyat quan ell tenia 18 anys per quedar-se amb part de l’herència del torero, el que ell va dir que mai no li perdonaria.

Després d’un seguit de declaracions incendiàries contra ella, finalment va reconèixer que havien començat el camí per reprendre la relació. El següent pas? Concedir una entrevista exclusiva a Lecturas en la que assegura que estan negociant una sortida als greus conflictes econòmics que els han enfrontat: “Estic molt feliç. La meva cosina Anabel ha provocat l’apropament amb la meva mare, així que li agraeixo des d’aquí”.

Kiko Rivera renuncia l’herència del pare | Lecturas

Kiko Rivera va intentar apropar-se a ella després de la tempesta, però Isabel Pantoja li va dir que no estava preparada. Ara, però, sembla que hauria estat ella qui hauria cedit: “Era l’endemà del seu aniversari. Estàvem a casa i, de sobte, vaig veure que em trucava. Em va dir que volia parlar amb les meves filles. Vam quedar que ens reuniríem fora de Cantora. Serà dur perquè he dit coses molt lletges i li hauré de demanar perdó en persona”.

El principal problema? La hipoteca que hi ha sobre Cantora, la finca familiar: “Només vull que aquest problema no transcendeixi als meus fills… Reconec que no em deixa dormir. El que faré serà renunciar a l’herència del meu pare“, ha etzibat en unes declaracions impactants i molt inesperades.

Kiko Rivera critica la germana en unes declaracions incendiàries

De la mateixa manera, també ha destacat que continua enfadat amb la germana: “Isa no em va defensar en un dels pitjors moments de la meva vida. Em fa pena no veure el meu nebot, però a ella no la vull a menys de deu metres”, reconeix en una entrevista de la que es parlarà moltíssim.