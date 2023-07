Íñigo Onieva i Tamara Falcó continuen explotant la seva boda. La revista ¡Hola! ha publicat la segona part del reportatge de l’enllaç, que van cobrir sencer per tal d’explicar absolutament tot el que havia passat. Del contingut que han compartit avui, destaca la primera entrevista de l’empresari com a home casat. Després de la cerimònia van parlar amb ell per explicar com se sentia i com havia viscut aquest any de compromís.

El primer que ha fet és relatar com va gestar-se la reconciliació després de les banyes: “Quan vam veure’ns després de la publicació del vídeo vaig saber que continuava enamorada de mi. Em vaig adonar que Tamara era la meva prioritat i que no interposaria res a ella, que es convertiria en el centre de la meva vida. Ningú en el meu entorn tenia esperances i jo en tenia poques, però no volia deixar d’intentar-ho perquè no la volia perdre”. A Tamara li van dir de tot per perdonar-lo i ell creu que amb aquest gest ha estat “molt valenta i generosa“.

Per primera vegada, explica que Isabel Preysler va tenir un paper destacat: “Quan em vaig reconciliar amb Tamara, vaig enviar una carta a Isabel. Ella és molt respectuosa i la veritat és que està alineada amb la filla. Si Tamara ha decidit donar una oportunitat a la nostra relació, la mare ho ha respectat. El que més li importa a una mare és la felicitat dels seus fills”.

Primera entrevista d’Íñigo Onieva després de la boda | Instagram

Íñigo Onieva parla de la futura paternitat amb Tamara Falcó

“Jo també sento que aquesta boda és el triomf de l’amor, no el tinc interioritzat. No estem parlant només del legat del pare de Tamara. El títol no és una cosa que et pertany, sinó alguna cosa que tu custòdies. Veure-la tan guapa ha estat caure a terra, amb el vestit i la música i el cor… Hi havia una solemnitat i una bellesa espectacular en aquest moment. Tamara és pura llum, pura bondat. És màgica i generosa, no té cap mena de maldat”, ha afegit.

La revista ¡Hola! publica la segon part del reportatge de la boda de Tamara i Íñigo

De mà de la seva parella, s’ha retrobat amb la seva fe: “Sempre ha estat creient i tota la meva vida he resat a les nits. Tamara m’ha apropat més a la part espiritual, que és molt important en la seva vida. Ella té la convicció que la religió i Déu donen la plena felicitat i m’està deixant també per aquestes guies de Tamara”. També li han preguntat sobre una hipotètica paternitat: “Quan Déu ens beneeixi amb això. Després d’haver-nos casat, el que ens fa il·lusió és tenir fills. Però quan vinguin…”.