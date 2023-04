David Bustamante sorprèn i revela quina és la seva pitjor fòbia

David Bustamante ha fet una carrera exitosa com a cantant, la que ha deixat una mica de banda per provar sort també com a actor. Aquesta setmana ha aparegut a El Hormiguero per promocionar aquesta segona faceta, la que explota en el musical de Ghost. Proper i simpàtic, ha aprofitat l’aparició a televisió per compartir tres anècdotes que el fan més humà i l’apropen als seus fans més tafaners.

La primera, la situació que ha viscut amb una seguidora durant una de les actuacions al teatre: “El meu públic està acostumat a veure’m a l’escenari i a interactuar amb mi, però al musical és diferent. Vaig entrar a escena i una espectadora que es deia Encarna va agafar-me del braç al passadís i no em deixava anar. Va haver d’ajudar-me una acomodadora”.

David Bustamante s’ha sincerat a Antena 3

David Bustamente treu a la llum què és el que més por li fa

També ha fet gràcia que tregui a la llum quina és una de les seves principals pors, sobre la qual mai no havia parlat públicament: “Em fa molta por el mar, sobretot quan és fosc i no es veu què hi ha al fons. Em provoca terror… La pel·lícula de Tiburón va fer molt de mal. Només diré que tinc una casa a prop del mar i que acostumo a anar-hi amb la taula de pàdel surf, però si caic a l’aigua he de pujar-hi ràpidament perquè després tinc malsons“.

Pel que fa a les experiències traumàtiques que ha viscut darrerament, ha tret a la llum una situació en la qual va arribar a pensar que havia esclatat la guerra. David Bustamante estava a València, ciutat en la qual acabaven la gira. La seva visita va coincidir amb les Falles, una festivitat que mai no havia presenciat: “Jo mai no les havia vist tan de prop. El teatre està just darrere de la plaça de l’Ajuntament i em van allotjar en un hotel molt cèntric per poder anar-hi caminant”.

El cantant reconeix que té pànic al mar | Antena 3

El problema arribaria durant un migdia: “Vaig estirar-me per fer una migdiada quan, a les dues en punt, va començar a tremolar el llit i tot el terra. Jo estava totalment adormit i allò em va enxampar totalment d’imprevist. Vaig obrir la finestra i vaig veure gent cridant i moltíssim fum, no sabia què estava passant. Jo no sabia que cada dia a aquella hora feien una mascletá en la qual exploten 100 kg de pólvora. Aquell dia vaig parlar amb la productora i li vaig demanar que busquessin un hotel més apartat, creia que estàvem patint un atac”.