Gisela confirma que va tenir una relació amb David Bustamante

Aquests últims dies s’està parlant molt de la primera edició d’Operación Triunfo perquè Rosa López ha tret a la llum alguns secrets desconeguts fins ara. Han hagut més de 20 vint anys perquè se sàpiga com va gestionar-se, realment, l’elecció de la cançó d’Escondidos de David Bisbal i Chenoa: “La història d’amor entre ells era evident, nosaltres vèiem que allà hi havia alguna cosa però ells no deien res i nosaltres tampoc perquè teníem aquest pacte. Noemí va trobar aquesta cançó, que tenia una lletra que corresponia a la lletra de la seva història d’amor. Ells eren discrets i es van adonar que aquella cançó els delataria”, ha explicat Tinet Rubira.

Gisela, una de les companyes d’aquella edició, ha dit la seva a El Circ de 8TV: “Tots érem còmplices d‘aquest amor i quan vam saber que haurien de cantar això, ens vam mirar i vam començar a dir allò típic de ¡qué fuerte!. Érem molt petits gairebé nens. Ells tenien parella a fora, tots dos… Aquest amor es va anar forjant a mesura que el concurs anava avançant. Vam comentar-ho molt i ells no sabien com podrien fer aquesta cançó perquè no volien dir res i no sabien exactament què estava passant, era molt incipient i no volien fer mal a la gent que hi havia fora”.

“Aquella va ser una etapa de la nostra vida molt convulsa i diferent que potser no vam saber gestionar en moltes vegades de la millor manera. “Amb aquesta cançó no van creuar certes línies, simplement van aprofitar la situació per generar morbositat en els teleespectadors perquè això funciona molt en aquest país. Ara bé, mai no es va dir res concret sobre el tema. Per a ells, aquesta cançó va ser alliberadora“, ha afegit l’artista.

Gisela dona detalls de la relació de David Bisbal i Chenoa | 8TV

Gisela confirma que va flirtejar amb David Bustamante

Hi ha molt rumor sobre Gisela i David Bustamante, ja que va dir-se que havien tingut alguna relació: “Hi ha molta llegenda… Han passat 22 anys. Va haver-hi una escena en la que va haver-hi una baralla entre l’Àlex i el David Bustamante perquè ell tenia una mica de gelosia. Nosaltres sempre hem negat que tinguéssim cap relació i que sentíssim res l’un per l’altre. Realment, sí que passaven coses també. No et diré si vaig fer coses a dins de l’acadèmia. No ho diré perquè no em ve de gust. Era més un flirteig tonto de gent jove i només us diré que no va acabar allà… Quan vam sortir, va continuar”.

“Faré una cançó com la Shakira per parlar-ne. Tinc coses a dir i explicar. La nostra vida en comú no va acabar quan va acabar el concurs, vam continuar convivint durant la gira durant bastant de temps i aquella va ser una etapa en la que gairebé no teníem contacte amb l’exterior. Érem nois molt joves amb les hormones revolucionades, amb David Bustamante vaig tenir una amistat especial”, ha revelat.

La cantant revela, 22 anys després, que sí que va passar alguna cosa amb David Bustamante | 8TV

Per què ho han negat durant tot aquest temps, llavors? “Ho vam negar perquè, en aquell moment, vam considerar que no volíem que se’ns conegués per la nostra relació, sinó per la professió. Ara mateix no tenim cap relació. Li tinc molta estima, però no ens truquem. Si el veig ens abracem i cap problema, però no és amic meu“.