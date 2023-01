Surten a la llum secrets d’OT: mentides i un pacte amb Bisbal i Chenoa

Operación Triunfo ha estat un dels programes més exitosos de la televisió espanyola en les darreres èpoques. La seva primera edició va tenir moltíssima audiència i repercussió, un concurs que va suposar un abans i un després en aquest format. La guanyadora va ser Rosa López, que ha rememorat aquella època en una entrevista amb Julia Otero a TVE.

La cantant ha revelat que va entrar a OT gràcies a una mentida, ja que no va ser del tot sincera en el càsting: “Vaig dir que tenia bon nivell d’anglès i després vaig colar el meu currículum perquè t’has de vendre! Tinc 42 anys i encara no sé massa anglès. L’entenc una mica més i, de fet, he cantat en aquest idioma. Els vaig colar que sabia parlar-lo com a bona espanyola”.

Ha estat en aquest punt quan Noemí Galera, professora i directora de l’acadèmia, ha volgut intervenir a l’espai: “Jo des d’aquí vull dir que no cal mentir en els càstings. A Rosa no li feia falta mentir. El seu currículum era la seva veu i amb això ja tenia prou. Has d’estar molt segur, molt content i molt orgullós de com ets. No cal mentir”, ha advertit.

💬 @RosaLopez dijo que tenía un buen nivel de Inglés. Otros aseguran que son expertos en informática sin saber encender el ordenador.



¿Y tú? ¿Has mentido alguna vez para conseguir un trabajo?#DíasDeTele



🔗https://t.co/XNm84LD1E0 pic.twitter.com/yxw2XOeo7r — La 1 (@La1_tve) January 24, 2023

David Bisbal i Chenoa van arribar a un pacte amb TVE per no parlar de la seva relació

No només han parlat elles, però, ja que el programa també ha convidat Tinet Rubira. El director de la productora ha volgut treure a la llum alguns secrets desconeguts fins ara. El més curiós fa referència a la relació entre David Bisbal i Chenoa: “Ells s’agradaven i s’estimaven. Vèiem que passava alguna cosa, però ells no deien res i tampoc nosaltres perquè eren molt discrets i vam arribar a aquest pacte“.

“El que sí que recordo, però, és que Noemí Galera va trobar la cançó d’Escondidos que parlava d’una relació d’amor similar a la seva i que, quan van llegir la lletra, van adonar-se que els farien relatar el que passava entre nosaltres si els feien cantar allò. Va créixer l’interès sobre tot el que era la seva vida i imatge. A nivell publicitari tothom volia tenir alguna cosa d’OT“, ha afegit.

Los secretos mejor guardados de @OT_Oficial confesados por @tinetr 🤐



¿Cómo surgió la idea de hacer cantar 'Escondidos' a Chenoa y Bisbal?



▶️ https://t.co/eGcuDvao7w#DíasDeTele pic.twitter.com/jPHeZhoE1V — La 1 (@La1_tve) January 24, 2023

Unes entrevistes que han servit per incrementar les ganes d’una hipotètica nova versió d’Operación Triunfo, la que podria arribar aviat si avancen les negociacions entre productora i cadena.