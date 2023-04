David Bustamante sorprende y revela cuál es su peor fobia

David Bustamante ha hecho una carrera exitosa como cantante, la que ha dejado un poco de banda para probar suerte también como actor. Esta semana ha aparecido en El Hormiguero para promocionar esta segunda faceta, la que explota en el musical de Ghost . Cercano y simpático, ha aprovechado la aparición en televisión para compartir tres anécdotas que lo hacen más humano y lo acercan a sus fans más cotillas.

La primera, la situación que ha vivido con una seguidora durante una de las actuaciones en el teatro: «Mi público está acostumbrado a verme en el escenario y a interactuar conmigo, pero al musical es diferente. Entré a escena y una espectadora que se llamaba Encarna me cogió del brazo en el pasillo y no me soltaba. Tuvo que ayudarme una acomodadora».

David Bustamante se ha sincerado en Antena 3

David Bustamente saca a la luz qué es lo que más miedo le da

También ha hecho gracia que saque a la luz cuál es una de sus principales miedos, sobre la que nunca había hablado públicamente: «Me da mucho miedo el mar, sobre todo cuando es oscuro y no se ve qué hay en el fondo. Me provoca terror… La película de Tiburón hizo mucho daño. Solo diré que tengo una casa cerca del mar y que acostumbro a ir con la tabla de pádel surf, pero si caigo al agua tengo que subir rápidamente porque después tengo pesadillas«.

En cuanto a las experiencias traumáticas que ha vivido últimamente, ha sacado a la luz una situación en la que llegó a pensar que había estallado la guerra. David Bustamante estaba en Valencia, ciudad en la que acababan la gira. Su visita coincidió con las Fallas, una festividad que nunca había presenciado: «Yo nunca las había visto tan de cerca. El teatro está justo detrás de la plaza del Ayuntamiento y me alojaron en un hotel muy céntrico para poder ir andando»:

El cantante reconoce que tiene pánico al mar | Antena 3