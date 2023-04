Boris Izaguirre sorprèn en confessar que un polític el va voler fitxar

Boris Izaguirre ha reaparegut a televisió en una entrevista esbojarrada. Nuria Roca l’ha convidat al plató del seu programa de La Sexta i han parlat sobre la vida i l’actualitat, una conversa que ha destacat per un titular de l’escriptor que pocs s’esperaven. Parlem d’un dels veneçolans més mediàtics i divertits del star-sytem, qui podria haver canviat la petita pantalla per la política si ho hagués volgut. I és que acaba de revelar que un partit polític va oferir-li entrar en aquest món de la seva mà.

Qui va voler incorporar el Boris a la llista electoral? Sorprenentment, aquesta petició li hauria fet Mario Conde; que va ser cap del Centre Democràtic i Social (CDS) i Sociedad Civil y Democracia (SCD). L’escriptor ha explicat com va anar la cosa després d’assegurar que mai no hagués acceptat l’oferta: “Llançar-me a una carrera política és una cosa que no faria. Mario Conde em va trucar i jo vaig pensar que era una innocentada, perquè em va preguntar per què no l’acompanyava en aquesta experiència. Em va oferir si volia fer amb ell una campanya electoral. I potser ara diu que no ho recorda, però jo em vaig quedar molt pendent del tema. Vaig pensar que m’havia de mantenir allunyat de la política perquè no en tinc ni idea“.

Ara que han passat uns quants anys, considera que va fer bé en rebutjar aquesta experiència: “Estic molt content amb la carrera que he pogut tenir en aquest país com a comunicador. No la tenia en el meu país d’origen, però aquí l’he tingut i això ja em sembla bastant”. Hauria estat molt curiós veure un personatge mediàtic tan bo com Boris Izaguirre en la llista d’un partit polític, ja que segur que hauria esgarrapat algun vot. Ell va optar per deixar-ho córrer, però diu molt que li proposessin.

Nuria Roca entrevista Boris Izaguirre | La Sexta

Boris Izaguirre lamenta la hipocresia davant del cas d’Ana Obregón

Boris Izaguirre estava en el programa realment per presentar Trato de favor, una obra de teatre que estrenarà a Madrid la setmana vinent. Sempre havia volgut escriure teatre, ha dit, però fins ara mai no havia tingut l’oportunitat i, per això, ha volgut aprofitar-la.

Deixant la feina de banda, Nuria Roca ha volgut preguntar-li què pensa sobre un dels temes d’actualitat: la gestació subrogada d’Ana Obregón. Boris ha criticat la hipocresia que ha vist en molta gent que, en un principi, va dir-li de tot per haver tingut una filla als 68 anys i que ara l’aplaudeixen en saber que ha complert un dels desitjos del fill: “Abans era antinatural i ara és una àvia ideal”.