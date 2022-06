Boris Izaguirre revela que ha estat infidel al marit i que no se’n penedeix

Boris Izaguirre acaba de celebrar el 30è aniversari de la relació amb Rubén Nogueira, l’aparadorista amb qui es va casar el 2007. El periodista del cor veneçolà ha estat notícia recentment en haver de ser operat per un problema cardiovascular greu, un moment complicat en el que va estar acompanyat del marit en tot moment. Sempre s’han mostrat molt units i enamorats, per la qual cosa han sorprès tant les declaracions bomba que ha concedit Boris sobre la seva relació.

Boris Izaguirre parla de la infidelitat que ha comès

Amb la boca oberta s’ha quedat tothom en llegir que Boris ha reconegut que ha estat infidel al seu marit, un titular que ha aconseguit El Español quan l’ha vist en una catifa vermella. Mai abans no ho havia explicat, el que genera molts interrogants al respecte. Tot començava amb el seu relat sobre la por que ha passat a l’hospital, lloc en què creu que ha tornat a néixer gràcies a la intervenció que li han practicat: “Ara tindré aniversaris, dos països i dues famílies. Dos marits no tinc, però recomano que la gent no embogeixi tant amb el tema de les infidelitats. Tu creus realment que si et separes acabaràs amb la infidelitat al món? És clar que no, és absurd”.

Boris Izaguirre reconeix que ha enganyat el marit | Instagram

Què opina sobre el tema, llavors? “El secret és aguantar, adonar-te que això és el més important en una relació i que no ho has de considerar antiquat. Rubén no ha estat infidel, però jo sí… hi ha proves i Whatsapp que ho demostren. No tenim una relació oberta, així que tornar a guanyar-me el seu respecte després d’aquest engany ha estat dur. A més a més, sé que el vaig pagar amb la moneda horrible de fer-li escac”.

Com es va prendre el marit assabentar-se que Boris li havia estat infidel? “Amb el temps i molta feina hem sobreviscut a les banyes“. Ara bé, deixa clar que no es penedeix d’haver-lo enganyat com tampoc no creu que cap infidel s’hagi de sentir malament quan enganya la parella: “No ha d’haver-hi penediment perquè és absurd. No t’has de sentir malament, tot és infidel i estàs envoltat d’infidelitat. No hi ha res que sigui fidel al 100%. Les úniques persones que van ser fidels van ser els dinosaures i mira com van acabar”.

El tertulià veneçolà se sincera sobre els problemes de salut

Com dèiem, Boris Izaguirre va haver de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica perquè van adonar-se que tenia un problema cardíac que podria causar-li malalties greus. Diu que no va sentir por, que només pensava que estava agraït perquè la prevenció havia impedit una situació que podria haver estat molt pitjor: “Sentia molta desubicació i algunes coses extraordinàries com que el costat esquerre del meu cos no funcionés tan bé com el dret. Ens vam adonar i hem tingut la sort de tenir bons amics i professionals magnífics al costat. No volia evitar de cap manera la intervenció”.

“L’única cosa que he sentit és pena, vergonya i preocupació pel dolor que crearia en les persones del meu voltant. És en moments com aquests en els que t’adones que les vertaderes responsabilitats que tenim tots són amb l’afecte, l’amor i la vida que has creat amb la teva gent”, afegeix Boris Izaguirre.

Boris Izaguirre va haver de passar per quiròfan | Instagram

En el capítol d’aquesta nit de Masterchef, podrem veure precisament una petita intervenció de Boris Izaguirre. En aquesta ocasió es limitarà a proposar un repte als concursants amb el que pot ajudar a fer destacar algun d’ells per sobre de la resta de companys.