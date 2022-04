Boris Izaguirre, espantat: “Tinc un problema cardiovascular seriós”

Boris Izaguirre té els seguidors preocupats des que publiqués un parell de fotos des de l’hospital. L’extravertit tertulià de televisió veneçolà reconeixia que havia de passar per quiròfan per culpa d’uns problemes cardíacs dels que mai no havia parlat públicament: “Amics estimats, passaré uns dies en observació mèdica abans que em practiquin una intervenció quirúrgica que m’allunyi definitivament de qualsevol risc cardiovascular. Gràcies a tots pel vostre interès i estima. Estic animat i esperant que la ciència faci la seva feina”.

Tres dies més tard, ha reaparegut en el seu perfil d’Instagram amb una altra foto des del centre hospitalari. A aquesta l’ha acompanyat d’un missatge tranquil·litzador en assegurar que l’operació ha anat bé. Això sí, també aprofita per compartir que el diagnòstic no ha estat tan bo com s’esperava: “Estam bé i, sobretot, alleugerits en saber que han descobert un problema cardiovascular seriós que desconeixíem. La intervenció, una endoarteriectomia carotídia, ha estat un èxit gràcies al doctor, a l’equip mèdic i els neuròlegs. Gràcies a tots i totes per la vostra atenció, compromís i professionalitat”.

Boris Izaguirre reconeix que pateix una malaltia greu | Instagram

Aquesta es tracta d’una intervenció consistent en repermeabilitzar una artèria i extirpar allò que embussa el vas sanguini en haver-se eixamplat. El col·laborador de la premsa del cor és molt estimat, sobretot per la seva simpatia i alegria. En tot moment s’ha mostrat optimista i no ha volgut alarmar els fans que el segueixen, encara que és cert que aquest és un problema de salut greu… Segurament haurà d’estar en tractament i anar fent-se revisions per comprovar que tot continua bé. De moment no ha donat més detalls, però és probable que hagi de continuar ingressat unes hores més per descansar durant el postoperatori. Han estat molts els fans i també companys de professió que han omplert el seu perfil d’Instagram de missatges d’ànims i bons desitjos, tot esperant que pugui rebre l’alta aviat i sense cap problema derivat.