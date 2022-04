Boris Izaguirre haurà de ser operat per problemes cardíacs

Boris Izaguirre ha publicat una fotografia des de l’hospital que ha preocupat els seus seguidors. Se’l veu somrient, sí, però això no impedeix que mai no sigui una bona notícia que hagin d’ingressar-te. En el cas de l’extravertit tertulià de televisió veneçolà, es deu a un problema cardíac que no ha volgut ocultar als fans: “Feliç Diumenge de Rams! Amics estimats, passaré uns dies en observació mèdica abans que em practiquin una intervenció quirúrgica que m’allunyi definitivament de qualsevol risc cardiovascular. Gràcies a tots pel vostre interès i estima”, deia tot acompanyant una imatge en la que se’l veia a l’habitació del centre hospitalari amb un diari a les mans. Poc després, en compartia una altra en la que se’l veia amb un tub al braç: “Animat i esperant que la ciència faci la seva feina. Amor, Boris”.

Boris Izaguirre confessa que ha de passar per quiròfan | Instagram

El tertulià es mostra optimista | Instagram

D’aquesta manera ha tret a la llum dues coses, que pateix problemes de cor i que necessitarà fer-se unes proves mèdiques per comprovar que realment la cirurgia pugui ajudar-lo. Les dues publicacions s’han omplert ràpidament de missatges en els que amics i desconeguts li demostren el seu amor i li desitgen que tot vagi bé. L’escriptora confia que la intervenció tingui bons resultats i que pugui deixar enrere un problema de salut que podria ser greu i que, fins ara, havia mantingut en secret.

Optimista i simpàtic per naturalesa, Boris Izaguirre continuarà informant dels avanços en la finestra amb els seguidors en la que ha convertit el seu perfil d’Instagram. De moment haurà d’esperar per conèixer els resultats de les proves preoperatòries i, en cas que tingui bons resultats, preparar-se per a una intervenció de la qual no ha volgut donar més detalls. És probable, tenint en compte com d’obert i sincer és sempre, que comparteixi la seva evolució i diagnòstic més endavant.