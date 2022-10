Boris Izaguirre revela quants diners s’ha gastat en cirurgia estètica

Xavier Sardà ha comptat amb personatges de primer nivell a La gran confusión d’aquest dissabte, un programa que no està aconseguint una audiència gaire bona, per això. En aquesta ocasió han centrat l’emissió en la bellesa i les operacions estètiques, el que ha donat ales als convidats per parlar de les seves pròpies experiències. Una de les que més ha cridat l’atenció té com a protagonista Boris Izaguirre, que ha reconegut que ha passat per quiròfan diverses vegades.

L’escriptor i tertulià veneçolà ha reconegut que s’ha operat per agradar més als altres: “És molt més interessant projectar-se cap als altres que per a un mateix, perquè sinó quin avorriment”. En el seu cas, les intervencions que s’ha realitzat tenen com a base el sobrepès que tenia quan era jove: “Menjava moltíssim, sempre tenia gana i el meu germà em deia Barrigas Bill com a mofa”.

Boris ha reconegut que s’ha arribat a gastar moltíssims diners en els diversos retocs als que s’ha sotmès. Sense cap vergonya, ha dit una xifra aproximada que demostra que ha visitat el cirurgià plàstic moltes vegades: “Els cirurgians han col·laborat amb mi moltes vegades, però uc donar una xifra… M’he gastat entre 15.000 i 25.000 €“, ha etzibat per sorpresa dels companys de programa.

Una de les operacions més cares a les que s’hauria sotmès va ser una lipoescultura que va realitzar-se a l’esquena: “L’operació va durar nou hores i, gràcies a ella, vaig perdre quatre quilos i mig de greix“.

Boris Izaguirre participa en el programa de Xavier Sardà | TVE

Ares Teixidó i Rosa López també parlen de les operacions estètiques

Ell no ha estat l’únic que s’ha sincerat sobre el tema. Ares Teixidó, la presentadora de 8TV, ha reconegut que va gastar-se 4.500 € per eliminar el greix que tenia als malucs: “Em vaig treure les cartutxeres i no al gimnàs, precisament. Jo pesava 15 kg més que ara i quan seia sentia molt complex, jo estava divina però vaig gastar-me 4.500 € per treure’m els filetazos que tenia als costats”.

Rosa López, per la seva banda, diu que no creu en les dietes: “Em costa dir que no crec en alguna cosa perquè mai no se sap, però és cert que no menjo carn ni peix, però ous i formatge sí que menjo. En el que no crec és en les coses que no són sostenibles en el temps”, ha etzibat en reflexionar sobre com ha canviat el seu cos des que va aparèixer a OT.

Un programa centrat en les operacions estètiques que ha acabat traient a la llum tafaneries sobre els famosos.