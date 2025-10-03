Jennifer Lawrence ha rebut per totes bandes després de l’última aparició pública que ha fet durant la setmana de la moda de París. I per què estan criticant l’actriu de Los juegos del hambre o El lado bueno de las cosas? Per la cirurgia estètica que s’hauria fet a la cara, una operació que la deixa pràcticament irreconeixible si la comparem amb els últims anys. Ella sempre ha negat haver passat per quiròfan, però cada vegada costa més creure que no s’hagi deixat convèncer pel bisturí. Pot dir que se la veu diferent pel canvi de cabells, ara que s’ha deixat el serrell, però amb això enganya a pocs.
Als seus 35 anys, ha generat un gran rebombori a les xarxes socials i molts usuaris de X (l’antic Twitter) han manifestat la seva sorpresa i indignació. “On és Jennifer Lawrence?” i “Què s’ha fet a la cara? Nooooo!” són dos dels més repetits.
Una experta en medicina estètica analitza la nova cara de Jennifer Lawrence
La revista Cuore ha parlat amb una experta en retocs estètics, la graduada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra. S’ha posat Botox als llavis? No té arrugues a la cara perquè es posa cremes cares o perquè se l’ha estirat? Entre les opcions més viables que creu que podria haver fet? Tractaments mèdics no invasius com peelings suaus o tècniques de bioestimulació amb làser i injectables d’àcids hialurònics.
No creuen que s’hagi fet res molt invasiu: “Si s’ha fet algun retoc, el més plausible seria una cosa molt subtil i no quirúrgica com una neuromodulació en el front i a l’entrecella per suavitzar les línies. També s’hauria fet una blefaroplàstia a les parpelles i inferiors per retirar l’excés de pell”.
Sorpresa i crítiques pel retoc estètic de l’actriu de Hollywood
Com dèiem, a través de les xarxes socials són molts els que han manifestat la seva estupefacció quan han vist la nova cara de Jennifer Lawrence: “Si no m’arribes a dir que aquesta és la Jennifer Lawrence, mai no hagués sabut que era ella“, han confessat alguns. D’altres, directament no es creuen que sigui la mateixa actriu: “Estàs segur que ho és? No sembla ella“, “Per què ha deixat de semblar-se a si mateixa?” o “Una altra de les dones naturals més guapes del món que s’espatlla la cara amb cirurgia. Que trist”.
“No em crec que sigui ella” o “Estic segura que no és Jennifer López, ara fa por… Trist” s’ha pogut llegir en les darreres hores. D’altres han estat més creatius i han dissenyat una imatge amb una dona que es mira al mirall als 40 anys amb una mica d’arrugues i decideix fer-se una cirurgia que la deixa molt més espatllada.
Una famosa que se suma a la llista de famoses criticades pels seus desitjos de rejovenir.