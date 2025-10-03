Jennifer Lawrence ha recibido críticas por todas partes tras su última aparición pública durante la semana de la moda de París. ¿Y por qué están criticando a la actriz de Los juegos del hambre o El lado bueno de las cosas? Por la cirugía estética que se habría hecho en la cara, una operación que la deja prácticamente irreconocible si la comparamos con los últimos años. Ella siempre ha negado haber pasado por el quirófano, pero cada vez cuesta más creer que no se haya dejado convencer por el bisturí. Puede decir que se ve diferente por el cambio de cabello, ahora que se ha dejado el flequillo, pero con eso engaña a pocos.

A sus 35 años, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y muchos usuarios de X (el antiguo Twitter) han manifestado su sorpresa e indignación. «¿Dónde está Jennifer Lawrence?» y «¿Qué se ha hecho en la cara? ¡Nooooo!» son dos de los más repetidos.

Where is Jennifer Lawrence??? https://t.co/s2jGbAVMv6 — Maca Tort (@macatortdk) October 3, 2025

Whaaaaaat did they do to her face? Noooooooooooo! 💔 — AMERICANGIRL1🇺🇸 (@pr0650) October 3, 2025

La revista Cuore ha hablado con una experta en retoques estéticos, graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. ¿Se ha puesto Botox en los labios? ¿No tiene arrugas en la cara porque usa cremas caras o porque se la ha estirado? Entre las opciones más viables que cree que podría haber hecho: tratamientos médicos no invasivos como peelings suaves o técnicas de bioestimulación con láser e inyecciones de ácidos hialurónicos.

No creen que se haya hecho nada muy invasivo: «Si se ha hecho algún retoque, lo más plausible sería algo muy sutil y no quirúrgico como una neuromodulación en la frente y el entrecejo para suavizar las líneas. También se habría hecho una blefaroplastia en los párpados superiores e inferiores para retirar el exceso de piel».

Como decíamos, a través de las redes sociales son muchos los que han manifestado su asombro cuando han visto la nueva cara de Jennifer Lawrence: «Si no me dices que esa es Jennifer Lawrence, nunca hubiera sabido que era ella«, han confesado algunos. Otros, directamente no creen que sea la misma actriz: «¿Estás seguro de que lo es? No parece ella«, «¿Por qué ha dejado de parecerse a sí misma?» o «Otra de las mujeres naturalmente más guapas del mundo que arruina su cara con cirugía. Qué triste».

«No me creo que sea ella» o «Estoy segura de que no es Jennifer López, ahora da miedo… Triste» se ha podido leer en las últimas horas. Otros han sido más creativos y han diseñado una imagen con una mujer que se mira al espejo a los 40 años con un poco de arrugas y decide hacerse una cirugía que la deja mucho más estropeada.

If you wouldn't have told me that was Jennifer Lawrence, I would never have known it was her. — Victory or Death 🇺🇸 (@IncognitoMeems) October 2, 2025

Are you sure? This does not like Jennifer Lawrence! — Venkateswaran K N (@KVenkat1984) October 2, 2025

Why doesn’t she look like Jennifer Lawrence anymore? — Ethereal (@_beingethereal) October 2, 2025

Another one of the most naturally beautiful women in the world ruins her face with surgery. So sad. — TonyV (@BooBotsOriginal) October 3, 2025

I don't think that's her. — Carny Life (@squirrelcelery) October 2, 2025

Um, sure does not look like Jennifer Lawrence, she’s scary looking now. Sad — Kara (@Karatheelder) October 3, 2025

Una famosa que se suma a la lista de famosas criticadas por sus deseos de rejuvenecer.