Carmen Borrego: “Ara sóc més feliç gràcies a la cirurgia estètica”

Carmen Borrego ha guanyat molta repercussió mediàtica des que va començar a treballar de tertuliana dels programes del cor, una faceta que va arribar després de molts anys darrere de les càmeres. La filla petita de María Teresa Campos ha acudit aquest dilluns al plató de Gente Maravillosa, un programa de la televisió canària en el que col·laborada des de fa temps. L’espai se centrava en la cirurgia estètica, un tema que coneix bé perquè ella mateixa ha passat per quiròfan diverses vegades.

“Tot l’equip al·lucina amb tu perquè ets la nostra padrina més desitjada i esperada”, li deien només arribar. Com reaccionava ella? Amb un dard cap a Sálvame: “Quina alegria més gran, em tracteu igual de bé que quan vaig a treballar al meu programa cada dia…”, deia irònicament en referència a com la deixen verda dia sí dia també. A més a més, va voler recordar les crítiques que va rebre quan va fer de padrina en la boda del fill: “Va sortir tot tan bé, a tot li vaig encantar i no vaig rebre comentaris negatius”, etzibava mentre intentava fer broma sobre el tema.

“Algunes persones han intentat treure’m l’humor i aquesta és una cosa en la que he hagut de treballar molt. De fet, puc dir-vos que ara sóc molt més feliç gràcies al psicòleg. I bé, també gràcies a la cirurgia estètica. Abans es feien operacions terribles, mentre que ara són cada vegada menys invasives“, ha dit. Carmen Borrego ha passat per quiròfan unes quantes vegades, l’última per intentar eliminar greix del sotabarba: “Em vaig fer una operació molt important en la zona del coll perquè tenia el múscul totalment despenjat“.

Carmen Borrego analitza el seu canvi físic – Telecinco

Ara bé, la tertuliana és conscient que hi ha altres famoses que han anat massa lluny en les seves operacions estètiques. Aquest és el cas de Demi Moore, per exemple, qui considera que ha passat de “ser una bellesa a convertir-se en un monstre”. La filla de la Campos es pregunta com pot ser que ningú del seu voltant l’adverteixi que s’està passant. En el seu cas, qui sembla que l’ajuda a tocar a terra és el seu marit: “Hi ha vegades que li dic que em posaré més cul i ell sempre em diu que calli i no digui ximpleries”.

Carmen Borrego s’enfronta a Pipi Estrada

Poc després, Carmen Borrego tornava a ser notícia en enfrontar-se a un dels seus companys de Sálvame. Pipi Estrada ataca les germanes Campos sempre que pot, el que ha provocat que Carmen esclati contra ell en directe: “A veure si alguna vegada en la teva vida seus en un plató de televisió i no pronuncies la paraula Campos”.

Pipi Estrada y Carmen Borrego se enzarzan en directo: "Tú y tu hermana sois pelotas con el fuerte y tiranas con el débil" #yoveosálvame https://t.co/MEdT7jiXmh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 6, 2022

I com reaccionava ell? “Es pot jugar de dues maneres, jo jugo a l’atac i la teva germana a la defensiva. Quan no vols jugar el partit, l’abandones. Ara bé, l’has de jugar”. Aquest argument no agrada la tertuliana: “Ets soporífer”, etzibava. I, com era d’esperar, Pipi no ha callat: “Ni tu ni la teva germana teniu cap mala paraula ni una bona acció. Pilotes amb el fort i tiranes amb el dèbil, no?”. Cal recordar que Pipi Estrada va ser parella de la seva germana, de Terelu Campos, amb qui va trencar de males maneres entre rumors d’infidelitat. Això l’ha enfrontat amb tota la família, ja que no ha parlat gaire bé dels seus anys amb elles. I d’enfrontament en enfrontament, això el que li permet és anar encadenant una intervenció televisiva rere una altra per poder omplir-se les butxaques. Carmen Borrego defensa la germana davant dels comentaris ofensius del seu ex, que no oculta que no les pot ni veure.