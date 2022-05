Avís de Terelu Campos a Kiko Hernández: “Jo sé qui és cadascú”

El casament del fill de Carmen Borrego encara porta cua. Va ser la neboda de Carmen, Alejandra Rubio, qui va dir que la seva tieta havia estat molt emprenyada durant la festa del casament, perquè li havien intentat rebentat l’exclusiva que havia pactat amb la revista ‘Lecturas’. A més, també va assegurar que havia estat Carmen Borrego qui havia convençut al seu fill per tal que donés aquesta exclusiva a la revista del cor.

Després d’aquestes declaracions de la filla de Terelu Campos, molts han especulat amb el fet que havia dit totes aquestes coses només per tornar a recuperar protagonisme a la televisió. Un dels qui ha sostingut aquesta teoria és Kiko Hernández que, des de ‘Sálvame’, opinava: “Alejandra ha tingut molt de protagonisme al programa quan us vau barallar, però des que heu fet les paus aquesta noia ha desaparegut. Sé que hi és perquè, de tant en tant, fan un plànol general i surt vestida de negre, però res més. Crec que ha volgut recuperar protagonisme utilitzant la boda del seu cosí”.

Terelu Campos a Viva la vida | Telecinco

A més, no va dubtar en dirigir unes paraules més dures a la filla de Terelu Campos: “Alejandra va dir que jo deia barbaritats de la seva família, però ara qui diu les barbaritats de la seva tieta? La diferència és que Carmen no és de la meva família, i tu sí que ets de la seva família! Aplica’t el conte. Després vas donant lliçons de moralitat, del que hem de dir i del que no”

I a aquestes duríssimes paraules ha respost Terelu Campos, des del programa ‘Viva la vida’, també de Telecinco: “Jo estic tranquil·la, perquè sé de quin pal va cadascú. De veritat creieu que a mi em sorprenen aquestes declaracions? Per res”, deia, volen tallar el tema. Però els seus companys insistien per saber com li havien caigut realment aquestes paraules: “No tinc absolutament res a dir. Jo sé qui és cadascú i com es pronuncia cadascú. I no insistiu més”.