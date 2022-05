Carmen Borrego, “molt enfadada” en el casament del seu fill

Han intentat boicotejar-la i que no se celebrés, però, finalment, el fill de Carmen Borrego s’ha casat. La filla de María Teresa Campos havia fet tot el possible per protegir l’exclusiva que tenien pactada amb una revista per a treure un reportatge gràfic de l’esdeveniment. Tot això hauria propiciat que Carmen no gaudís del casament de de José, tal i com ha revelat la seva neboda Alejandra Rubio al programa ‘Viva la vida’, de Telecinco.

“Estava súper enfadada”, ha afirmat Alejandra Rubio, “ho puc entendre”. “Estava molt enfadada i no va gaudir molt del casament perquè estava molt nerviosa…”, ha afegit la filla de Terelu Campos. Per la seva banda, la presentadora Emma García ha empatitzat amb Borrego i la seva neboda ha apuntat: “Però també cal gaudir”.

Carmen Borrego a ‘Sálvame’ – Telecinco

‘Viva la vida’ es va fer ressò la tarda del dissabte de totes les novetats sobre el casament del net de María Teresa Campos, però va tractar de salvaguardar l’exclusiva no revelant fotos ni vídeos que poguessin posar en perill el seu tracte amb la revista. Però, pel que sembla, això no ho han respectat altres mitjans, que podrien estar a punt de publicar el material que els ha arribat dels propis convidats.

Qui ha filtrat les fotografies?

Per exemple, el programa ‘Socialité’ ja ha fet públiques algunes fotografies. “Hi havia poca gent i ja et dic que ningú de família ha filtrat absolutament res, no tenen res a veure amb això”, ha assegurat Alejandra Rubio, molt categòrica. I és que el periodista José Antonio Avilés, que va estar tafanejant el casament durant el directe del dissabte, ha avisat que hi ha material filtrat i podria sortir a la llum en les pròximes hores, abans que es publiqui la revista el dimecres.