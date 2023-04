Boris Izaguirre sorprende al confesar que un político lo quiso fichar

Boris Izaguirre ha reaparecido en televisión en una entrevista alocada. Nuria Roca lo ha invitado al plató de su programa de La Sexta y han hablado sobre la vida y la actualidad, una conversación que ha destacado por un titular del escritor que pocos se esperaban. Hablamos de uno de los venezolanos más mediáticos y divertidos del star-sytem , quién podría haber cambiado la pequeña pantalla por la política si lo hubiera querido. Y es que acaba de revelar que un partido político le ofreció entrar en este mundo de su mano.

¿Quién quiso incorporar a Boris a la lista electoral? Sorprendentemente, esta petición le habría hecho Mario Conde; que fue jefe del Centro Democrático y Social (CDS) y Sociedad Civil y Democracia (SCD). El escritor ha explicado cómo fue la cosa después de asegurar que nunca hubiera aceptado la oferta: «Lanzarme a una carrera política es una cosa que no haría. Mario Conde me llamó y yo pensé que era una inocentada, porque me preguntó por qué no lo acompañaba en esta experiencia. Me ofreció si quería hacer con él una campaña electoral. Y quizás ahora dice que no lo recuerda, pero yo me quedé muy pendiente del tema. Pensé que me tenía que mantener alejado de la política porque no tengo ni idea«.

Ahora que han pasado unos cuántos años, considera que hizo bien al rechazar esta experiencia: «Estoy muy contento con la carrera que he podido tener en este país como comunicador. No la tenía en mi país de origen, pero aquí la he tenido y esto ya me parece bastante». Habría sido muy curioso ver un personaje mediático tan bueno como Boris Izaguirre en la lista de un partido político, ya que seguro que habría arañado algún voto. Él optó para dejarlo correr, pero dice mucho que se lo propusieran.

Nuria Roca entrevista a Boris Izaguirre | La Sexta

Boris Izaguirre lamenta la hipocresía ante el caso de Ana Obregón

Boris Izaguirre estaba en el programa realmente para presentar Trato de favor , una obra de teatro que estrenará en Madrid la próxima semana. Siempre había querido escribir teatro, ha dicho, pero hasta ahora nunca había tenido la oportunidad y, por eso, ha querido aprovecharla.

Dejando el trabajo de banda, Nuria Roca ha querido preguntarle qué piensa sobre uno de los temas de actualidad: la gestación subrogada de Ana Obregón. Boris ha criticado la hipocresía que ha visto en mucha gente que, en un principio, le dijo de todo por haber tenido una hija a los 68 años y que ahora lo aplauden al saber que ha cumplido uno de los deseos del hijo: «Antes era antinatural y ahora es una abuela ideal».