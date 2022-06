Blas Cantó relata el drama que va viure amb l’ex en una cançó

Blas Cantó era un dels cantants més populars d’Auryn, un grup musical que va aconseguir molta fama. La repercussió mediàtica que l’envoltava va incrementar-se encara més quan van escollir-lo com a representant d’Espanya a Eurovisió, un festival en el que no va quedar en una posició gaire bona. Ha estat més d’un any sense publicar res nou, uns mesos molt durs per la pèrdua de l’àvia i del pare. No obstant això, acaba de publicar una cançó nova que l’ha convertit en notícia perquè en ella dona detalls d’una relació antiga i molt tempestuosa.

El murcià sempre s’ha mostrat transparent a la xarxa, el que ara també demostra en un tema del que explica què va passar: “Això va passar fa deu anys. Vaig estar amb un noi durant dos anys i vaig deixar-ho tot per ell, mentre que ell tenia una doble vida. A més a més, flirtejava amb tots davant meu i això em feia mal. Quan em va deixar, em vaig assabentar que havia tingut una aventura amb diversos nois mentre estàvem junts”. El pitjor de tot plegat va ser que el noi en qüestió va arribar a fer una campanya contra ell.

Venjança de Blas Cantó contra l’ex

“Aquesta és part de la meva història i ara que ja m’he recuperat, doncs puc cantar-ho i cridar-ho. De fet, li he escrit moltes cançons que ha hagut de sentir a la ràdio i de festa. Espero que el meu balli molt aquesta cançó”, etziba en un vídeo de TikTok que aprofita per explicar què hi ha darrere de la lletra d’El bueno acaba mal.

El noi no va ser bon amb Blas Cantó, però vist amb perspectiva considera que li ha d’agrair. La lletra és tota una declaració d’intencions cap a ell: “Encara que no vas ser bo amb mi, la veritat és que t’estic agraït. És una pena que siguis així, però ara ets tu qui pateix per mi. Si tu vols, segueix-me el joc. Ara el dolent seré jo. Ja no m’importa que t’enamoris, ja no dono flors perquè el bo sempre acaba malament”.

D’aquesta manera, Blas Cantó es venja d’una de les exparelles que més mal li han fet al llarg d’aquests anys. No ha volgut donar el nom del xicot, però queda clar que l’altra protagonista de la història sabrà que es refereix a ell.