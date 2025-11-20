Blas Cantó preocupa amb una foto en cadira de rodes: “No puc caminar”

Blas Cantó estava realitzant unes obres al seu pis quan va patir un accident que ha marcat aquests últims mesos. Sense voler-ho, va tallar-se el tendó d’Aquil·les i ha hagut de fer molta rehabilitació per intentar curar-se i tornar a la normalitat. En aquestes últimes setmanes ha necessitat crosses per poder caminar i a l’aeroport va haver de demanar una cadira de rodes per anar amb més comoditat. Que hagi compartit fotografies d’aquest moment complicat ha preocupat els seus fans, als qui no els agrada veure’l tan vulnerable.
Era el mes d’agost quan acudia a urgències després de l’accident domèstic, el que va forçar-lo a ser operat d’urgència. La recuperació està sent molt lenta, però a poc a poc va recuperant la força i també la seva rutina. Què li va passar exactament? Ell mateix ho va explicar: “Estava fent de manetes a casa i tenia un perfil d’aquells de pladur al terra de la cuina. Doncs sense voler l’he trepitjat, s’ha revirat i m’he tallat el taló d’Aquil·les”.
Els metges van avisar-lo, llavors, que trigaria dos mesos a poder recolzar el peu a terra, quatre en tornar a caminar amb normalitat i més de sis en poder córrer: “Sé que res no tornarà a ser com abans, però encara que sigui amb escaiola i crosses em tornaré a reunir amb vosaltres”.
Què li ha passat a Blas Cantó? El cantant publica una foto amb crosses
“Aquesta ha estat i és la meva realitat durant gairebé tres mesos: no poder caminar, dolor, frustració, caigudes… La recuperació d’Aquiles és molt lenta, però he passat tres setmanes al meu país preferit de tot el món que és Mèxic”, diu. En una de les fotos que ha compartit d’aquest viatge se’l veu a sobre d’una bicicleta, un exercici que no pot fer estant així. Explica que tenia una persona a cada costat, però això no va impedir que caigués en un ensurt i recolzés el peu dolent a terra: “Aquesta foto és de just abans de posar-me a plorar”.
A l’aeroport va anar en cadira de rodes i durant aquests dies de turisme no li ha estat fàcil moure’s d’aquesta manera. Per exemple, ha confessat que la cadira s’encallava pel caminet de la Chichén Itzá.
La situació va millorant a poc a poc, però encara li queda molt camí a recórrer. De moment, però, se centra a continuar component cançons noves. Està cansat, reconeix, perquè està treballant molt, però confia que agradi tot el que està preparant.