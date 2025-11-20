Blas Cantó preocupa con una foto en silla de ruedas: «No puedo caminar»

Blas Cantó estaba realizando unas obras en su piso cuando sufrió un accidente que ha marcado estos últimos meses. Sin quererlo, se cortó el tendón de Aquiles y ha tenido que hacer mucha rehabilitación para intentar curarse y volver a la normalidad. En estas últimas semanas ha necesitado muletas para poder caminar y en el aeropuerto tuvo que pedir una silla de ruedas para ir con más comodidad. Que haya compartido fotografías de este momento complicado ha preocupado a sus fans, a quienes no les gusta verlo tan vulnerable.
Era el mes de agosto cuando acudió a urgencias después del accidente doméstico, lo que lo forzó a ser operado de urgencia. La recuperación está siendo muy lenta, pero poco a poco va recuperando la fuerza y también su rutina. ¿Qué le pasó exactamente? Él mismo lo explicó: “Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de aquellos de pladur en el suelo de la cocina. Pues sin querer lo pisé, se giró y me corté el talón de Aquiles”.
Los médicos le avisaron, entonces, que tardaría dos meses en poder apoyar el pie en el suelo, cuatro en volver a caminar con normalidad y más de seis en poder correr: “Sé que nada volverá a ser como antes, pero aunque sea con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros”.
¿Qué le ha pasado a Blas Cantó? El cantante publica una foto con muletas
“Esta ha sido y es mi realidad durante casi tres meses: no poder caminar, dolor, frustración, caídas… La recuperación de Aquiles es muy lenta, pero he pasado tres semanas en mi país preferido de todo el mundo que es México”, dice. En una de las fotos que ha compartido de este viaje se le ve sobre una bicicleta, un ejercicio que no puede hacer estando así. Explica que tenía una persona a cada lado, pero eso no impidió que cayera en un susto y apoyara el pie malo en el suelo: “Esta foto es de justo antes de ponerme a llorar”.
En el aeropuerto fue en silla de ruedas y durante estos días de turismo no le ha sido fácil moverse de esta manera. Por ejemplo, ha confesado que la silla se atascaba por el caminito de la Chichén Itzá.
La situación va mejorando poco a poco, pero aún le queda mucho camino por recorrer. De momento, sin embargo, se centra en continuar componiendo canciones nuevas. Está cansado, reconoce, porque está trabajando mucho, pero confía en que guste todo lo que está preparando.