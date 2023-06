Ana Obregón esclata contra els crítics: “Ment tancada i boca massa oberta”

Després de tornar a l’estat espanyol des de Miami amb la seva neta Ana Sandra, Ana Obregón continua rebent diàriament moltes crítiques per haver adquirit un nadó per pal·liar el dolor de l’absència del seu fill. L’actriu les ignora i penja moltes fotos de la seva neta acompanyades de textos que dedica al seu fill mort de càncer el 2020. L’última de les instantànies és un selfie d’Obregón amb la petita, una imatge tendra si les circumstàncies fossin diferents. En el text que acompanya aquest post d’Instagram, l’actriu esclata contra la gent que l’ha criticada per haver recorregut a la gestació subrogada.

“Aquest seria el selfie de la meva vida si el meu fill estigués aquí. Moment amb els meus dos amors de la meva vida que algunes persones em volien robar, persones tòxiques amb un gran problema, una ment tancada i la boca massa oberta”, ha escrit l’actriu. Obregón ha dit que aquestes crítiques no li fan mal: “Són poques i les seves paraules, que llencen com ganivets, em fan pessigolles després d’haver hagut d’enterrar el meu únic fill”. Per últim, agraeix a “la majoria” d’usuaris que comenten els seus posts les “paraules plenes d’empatia i amor” que li arriben “directes al cor”.

L’últim post d’Ana Obregon a Instagram on carrega contra els crítics / Instagram

Presentació del llibre del seu fill

A banda de comprar un nadó amb l’ADN del seu fill, Ana Obregón ha complert un altre somni del seu fill, publicar el llibre ‘El chico de las musarañas”, que la mateixa actriu va presentar aquest dimarts. “El seu desig era publicar un llibre que estava escrivint. Estava fent un tractament molt agressiu i, així i tot, el sentia teclejar a la nit. Em va dir que volia acabar-lo i donar-ho tot a la investigació del càncer. No em va deixar llegir res, només em va donar el títol, que va escollir perquè és el que jo li deia de petit. Allà va acabar tot, van passar dos anys i jo sabia que allò estava allà. Però no tenia forces per obrir l’ordinador. Passat un temps vaig trucar a un amic seu i em va donar una contrasenya. Allà estava el text per art de màgia. Vaig veure el talent que tenia per escriure i vaig pensar ‘quina merda que el càncer li tragués'”, va explicar Obregón.

Lequio, indignat amb el llibre

Per la seva banda, Alessandro Lequio s’ha mostrat molt indignat pel llibre i pels comentaris que està rebent al respecte. “El llibre no té res a veure amb les poques pàgines que el meu fill va deixar escrites”, explica. Ha insistit que és una versió feta per la seva exdona i ha intentat distanciar-se de totes les decisions que ha pres Obregón des que el seu fill va morir. De fet, no ha volgut conèixer la seva neta. Sobre les bones crítiques que està rebent el llibre, Lequio s’ha mostrat ofès que algunes persones considerin que és una història “preciosa”. “No és una història preciosa, és una història dels horrors”, ha reblat.