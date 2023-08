Quins negocis té Albert Rivera? La llista de les seves empreses

Albert Rivera continua interessant a la premsa rosa, sobretot des que se sap que torna a estar solter. La ruptura amb Malú ha estat anunciada, després de mesos i mesos de rumors de crisi. Ara que tothom parla de la seva presumpta nova relació amb una actriu catalana, posem l’enfocament en la seva situació financera. El barceloní va començar a treballar en un bufet d’advocats quan va deixar la política, però aquesta experiència tampoc no va ser gaire bona. Poc se sap de la seva feina actual, però sí que s’ha filtrat informació sobre les empreses que ha creat en els darrers anys.

Vanitatis ha sabut que Albert Rivera va donar d’alta una societat el 2021 anomenada Aldaluri SL, amb les dues primeres lletres del seu nom (Albert), les de la filla gran (Daniela), les de la petita (Lucía) i l’inici del cognom que comparteixen tots tres (Rivera). Diuen que el seu objectiu era gestionar aquesta empresa ell sol i que arribés a convertir-se en un hòlding empresarial. Alguna cosa passaria, tenint en compte que mai no ha presentat comptes i tampoc no han trobat indicis d’activitat.

Albert Rivera ha estat relacionat amb una actriu catalana | Telecinco

Albert Rivera compta amb dos negocis nous més

Quan encara treballava al bufet d’advocats va conèixer uns emprenedors joves que havien creat una solució legal digital que uneix els advocats amb els clients, un servei d’assessorament jurídic innovador en el qual Albert Rivera va voler invertir. De moment només tenen 9.000 € de capital, així que sembla que tot just comencen i aquesta participació encara no li està donant beneficis.

La joia de la corona dels negocis d’Albert Rivera, però, és RV Estrategia SL. Aquesta empresa la va donar l’alta el març de l’any passat i la té a mitges amb un soci. Es tracta d’una consultoria estratègica “per a empreses, emprenedors i inversors”. És massa aviat per saber quins resultats està tenint, però expliquen que el seu perfil a LinkedIn és molt actiu i que estaria tenint bona repercussió.

Tot són negocis recents, així que encara no se sap si funcionen o no. El que queda clar és que Albert Rivera no s’ha quedat de braços creuats i està fent l’impossible per fer diners i poder mantenir les dues filles que té amb les dues exparelles respectives.