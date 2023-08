¿Qué negocios tiene Albert Rivera? La lista de sus empresas

Albert Rivera continúa interesando a la prensa rosa, sobre todo desde que se sabe que vuelve a estar soltero. La ruptura con Malú ha sido anunciada, después de meses y meses de rumores de crisis. Ahora que todo el mundo habla de su presunta nueva relación con una actriz catalana, ponemos el enfoque en su situación financiera. El barcelonés empezó a trabajar en un bufete de abogados cuando dejó la política, pero esta experiencia tampoco fue muy buena. Poco se sabe de su trabajo actual, pero sí que se ha filtrado información sobre las empresas que ha creado en los últimos años.

Vanitatis ha sabido que Albert Rivera dio de alta una sociedad el 2021 llamada Aldaluri SL, con las dos primeras letras de su nombre (Albert), las de la hija mayor (Daniela), las de la pequeña (Lucía) y el inicio del apellido que comparten los tres (Rivera). Dicen que su objetivo era gestionar esta empresa él solo y que llegara a convertirse en un holding empresarial. Algo pasaría, teniendo en cuenta que nunca ha presentado cuentas y tampoco han encontrado indicios de actividad.

Albert Rivera ha sido relacionado con una actriz catalana | Telecinco

Albert Rivera cuenta con dos negocios nuevos más

Cuando todavía trabajaba en el bufete de abogados conoció unos emprendedores jóvenes que habían creado una solución legal digital que unía al abogado con los clientes, un servicio de asesoramiento jurídico innovador en el que Albert Rivera quiso invertir. De momento solo tienen 9.000 € de capital, así que parece que justo empiezan y esta participación todavía no le está dando beneficios.

La joya de la corona de los negocios de Albert Rivera, sin embargo, es RV Estrategia SL. Esta empresa la dio de alta el marzo del año pasado y la tiene a medias con un socio. Se trata de una consultoría estratégica «para empresas, emprendedores e inversores». Es demasiado pronto para saber qué resultados está teniendo, pero explican que su perfil a LinkedIn es muy activo y que estaría teniendo buena repercusión.

Todo son negocios recientes, así que todavía no se sabe si funcionan o no. Lo que queda claro es que Albert Rivera no se ha quedado de brazos cruzados y está haciendo lo imposible para hacer dinero y poder mantener a las dos hijas que tiene con sus dos exparejas respectivas.