Alaska sempre ha estat sincera pel que fa a la seva vida personal i ha tornat a explotar aquesta transparència en unes declaracions sobre la seva situació financera. La cantant ha arribat a amassar una autèntica fortuna després de tants anys a primera línia i ara ha donat molts detalls, precisament, sobre els diners que té. Als 63 anys, l’artista pot presumir de portar pràcticament tota la vida treballant -i cobrant bé, és clar-. Això sí, no tot ha estat de color de rosa en el terreny financer. En una entrevista a TVE, ha confessat que sempre li ha fet por arruïnar-se i ha anat amb molt de compte. La vida no li ha somrigut fins que ha estat gran, a més a més: “Vaig tenir la meva primera casa als 40 anys, mai no havia tingut una propietat abans“.
Ella que era famosa des de ben joveneta, no va poder comprar-se una casa fins ben arribada a l’edat adulta. Ha tingut molta popularitat, sí, però reconeix que la canviaria tota a canvi d’una situació econòmica estable: “La fama realment m’importa una mica menys que els diners”. I això que ella té sort, ja que ella té l’opció de guanyar-se molt bé la vida: “Si treballo molt, guanyo molts diners… això és així“. Molt més afortunada que altra gent, ha decidit invertir amb cap el que guanya i no malbaratar-ho. I què fa? Treballar molt “per poder viure bé” i “invertir en propietats“.
I si sempre ha guanyat tant, com és que no va poder comprar-se res fins als 40 anys? Ella mateixa ha explicat que, quan va arribar a la trentena, va haver de començar de zero i això va perjudicar molt la seva butxaca: “En aquell moment, no sabia si podria pagar el lloguer i això va canviar la meva manera de relacionar-me amb els diners“. No tenia propietats i va ser difícil per a ella recuperar-se d’un revés econòmic, però tenia clar que començar de zero amb 30 anys no era el mateix que fer-ho amb 60: “Em feia pànic trobar-me en una situació així amb aquella edat. No volia tenir aquesta por quan fos una vella”.
Quan van començar els problemes econòmics d’Alaska?
Els problemes van començar quan va decidir deixar Dinarama i posar en marxa Fangoria amb Nacho Canut. La van advertir que era una bogeria i, efectivament, els primers anys van ser complicats: “No va funcionar econòmicament“. Alaska va perdre molts diners, de la mateixa manera que també li ha passat més endavant: “També hem perdut molts diners quan hem invertit en projectes que ens agradaven, però que acabaven sense ser rendibles“.
Afortunadament per a ella, i per al seu compte bancari, el grup va començar a funcionar i va aconseguir convertint-se en un dels més icònics de la música espanyola. La seva filosofia, tenir clar que la seva circumstància acomodada pot canviar en qualsevol moment, sí que la va mantenir: “He d’estar disposada a haver de desprendre’m de tot”.
Alaska ha hagut d’adaptar-se a les diferents situacions que li ha anat posant davant la vida, com el trasllat que va fer a Espanya des de Mèxic quan era molt joveneta: “Vaig arribar a l’Espanya del 1973 amb un uniforme d’escola que mai no havia tingut i amb una educació diferent… Va ser una mica xoc. Això sí, vaig adaptar-me de seguida”, ha assegurat. Una artista consagrada que ha fet diners, però que mai no ha volgut llançar la casa per la finestra per si de cas.