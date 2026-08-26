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Alaska parla de la seva situació econòmica com mai ho havia fet
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
26/08/2026 17:01

Alaska sempre ha estat sincera pel que fa a la seva vida personal i ha tornat a explotar aquesta transparència en unes declaracions sobre la seva situació financera. La cantant ha arribat a amassar una autèntica fortuna després de tants anys a primera línia i ara ha donat molts detalls, precisament, sobre els diners que té. Als 63 anys, l’artista pot presumir de portar pràcticament tota la vida treballant -i cobrant bé, és clar-. Això sí, no tot ha estat de color de rosa en el terreny financer. En una entrevista a TVE, ha confessat que sempre li ha fet por arruïnar-se i ha anat amb molt de compte. La vida no li ha somrigut fins que ha estat gran, a més a més: “Vaig tenir la meva primera casa als 40 anys, mai no havia tingut una propietat abans“.

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Ella que era famosa des de ben joveneta, no va poder comprar-se una casa fins ben arribada a l’edat adulta. Ha tingut molta popularitat, sí, però reconeix que la canviaria tota a canvi d’una situació econòmica estable: “La fama realment m’importa una mica menys que els diners”. I això que ella té sort, ja que ella té l’opció de guanyar-se molt bé la vida: “Si treballo molt, guanyo molts diners… això és així“. Molt més afortunada que altra gent, ha decidit invertir amb cap el que guanya i no malbaratar-ho. I què fa? Treballar molt “per poder viure bé” i “invertir en propietats“.

I si sempre ha guanyat tant, com és que no va poder comprar-se res fins als 40 anys? Ella mateixa ha explicat que, quan va arribar a la trentena, va haver de començar de zero i això va perjudicar molt la seva butxaca: “En aquell moment, no sabia si podria pagar el lloguer i això va canviar la meva manera de relacionar-me amb els diners“. No tenia propietats i va ser difícil per a ella recuperar-se d’un revés econòmic, però tenia clar que començar de zero amb 30 anys no era el mateix que fer-ho amb 60: “Em feia pànic trobar-me en una situació així amb aquella edat. No volia tenir aquesta por quan fos una vella”.

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Alaska dona detalls dels problemes econòmics que ha travessat | TVE

Quan van començar els problemes econòmics d’Alaska?

Els problemes van començar quan va decidir deixar Dinarama i posar en marxa Fangoria amb Nacho Canut. La van advertir que era una bogeria i, efectivament, els primers anys van ser complicats: “No va funcionar econòmicament“. Alaska va perdre molts diners, de la mateixa manera que també li ha passat més endavant: “També hem perdut molts diners quan hem invertit en projectes que ens agradaven, però que acabaven sense ser rendibles“.

Afortunadament per a ella, i per al seu compte bancari, el grup va començar a funcionar i va aconseguir convertint-se en un dels més icònics de la música espanyola. La seva filosofia, tenir clar que la seva circumstància acomodada pot canviar en qualsevol moment, sí que la va mantenir: “He d’estar disposada a haver de desprendre’m de tot”.

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Alaska s’ha sincerat sobre els problemes financers en una entrevista | La Sexta

Alaska ha hagut d’adaptar-se a les diferents situacions que li ha anat posant davant la vida, com el trasllat que va fer a Espanya des de Mèxic quan era molt joveneta: “Vaig arribar a l’Espanya del 1973 amb un uniforme d’escola que mai no havia tingut i amb una educació diferent… Va ser una mica xoc. Això sí, vaig adaptar-me de seguida”, ha assegurat. Una artista consagrada que ha fet diners, però que mai no ha volgut llançar la casa per la finestra per si de cas.

Alaska

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