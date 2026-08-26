Alaska siempre ha sido sincera en cuanto a su vida personal y ha vuelto a explotar esa transparencia en unas declaraciones sobre su situación financiera. La cantante ha llegado a amasar una auténtica fortuna después de tantos años en primera línea y ahora ha dado muchos detalles, precisamente, sobre el dinero que tiene. A los 63 años, la artista puede presumir de llevar prácticamente toda la vida trabajando -y cobrando bien, claro-. Eso sí, no todo ha sido color de rosa en el terreno financiero. En una entrevista en TVE, ha confesado que siempre le ha dado miedo arruinarse y ha sido muy cuidadosa. La vida no le ha sonreído hasta que ha sido mayor, además: «Tuve mi primera casa a los 40 años, nunca había tenido una propiedad antes«.

Ella, que era famosa desde muy joven, no pudo comprarse una casa hasta bien entrada en la edad adulta. Ha tenido mucha popularidad, sí, pero reconoce que la cambiaría toda a cambio de una situación económica estable: «La fama realmente me importa un poco menos que el dinero». Y eso que ella tiene suerte, ya que tiene la opción de ganarse muy bien la vida: «Si trabajo mucho, gano mucho dinero… es así«. Mucho más afortunada que otra gente, ha decidido invertir con cabeza lo que gana y no malgastarlo. ¿Y qué hace? Trabajar mucho «para poder vivir bien» y «invertir en propiedades«.

¿Y si siempre ha ganado tanto, cómo es que no pudo comprarse nada hasta los 40 años? Ella misma ha explicado que, cuando llegó a los treinta, tuvo que empezar de cero y eso perjudicó mucho su bolsillo: «En ese momento, no sabía si podría pagar el alquiler y eso cambió mi manera de relacionarme con el dinero«. No tenía propiedades y fue difícil para ella recuperarse de un revés económico, pero tenía claro que empezar de cero con 30 años no era lo mismo que hacerlo con 60: «Me daba pánico encontrarme en una situación así a esa edad. No quería tener ese miedo cuando fuera una anciana».

Alaska da detalles de los problemas económicos que ha atravesado | TVE

¿Cuándo comenzaron los problemas económicos de Alaska?

Los problemas comenzaron cuando decidió dejar Dinarama y poner en marcha Fangoria con Nacho Canut. Le advirtieron que era una locura y, efectivamente, los primeros años fueron complicados: «No funcionó económicamente«. Alaska perdió mucho dinero, de la misma manera que también le ha pasado más adelante: «También hemos perdido mucho dinero cuando hemos invertido en proyectos que nos gustaban, pero que acababan sin ser rentables«.

Afortunadamente para ella, y para su cuenta bancaria, el grupo comenzó a funcionar y logró convertirse en uno de los más icónicos de la música española. Su filosofía, tener claro que su circunstancia acomodada puede cambiar en cualquier momento, sí que la mantuvo: «Tengo que estar dispuesta a tener que desprenderme de todo».

Alaska se ha sincerado sobre los problemas financieros en una entrevista | La Sexta

Alaska ha tenido que adaptarse a las diferentes situaciones que le ha ido poniendo delante la vida, como el traslado que hizo a España desde México cuando era muy joven: «Llegué a la España de 1973 con un uniforme de escuela que nunca había tenido y con una educación diferente… Fue un poco choque. Eso sí, me adapté enseguida», ha asegurado. Una artista consagrada que ha hecho dinero, pero que nunca ha querido tirar la casa por la ventana por si acaso.