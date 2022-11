Victoria Federica, nòvia del fill d’una estrella de l’Atlético de Madrid

Victoria Federica torna a estar enamorada. La neboda de Felip VI encadena una relació rere una altra, tenint en compte la llarga llista de noms que han anat apareixent en les revistes del cor. Actualment estaria començant una aventura sentimental amb el fill d’un jugador molt famós de l’Atlético de Madrid. Parlem de Juanma López, més conegut com a Superlópez, el qui va retirar-se el 2002 després d’uns anys amb un paper important a l’equip madrileny.

Ara podria ser el nou sogre de la filla d’Elena de Borbó, tal com revela el programa de Telecinco Fiesta: “Fa poques setmanes, però s’estan coneixent i ella està molt il·lusionada. El noi no pertany a aquest món de famosos i dels mitjans de comunicació. De moment estan sent prudents i estan intentant mantenir-se allunyats del focus mediàtic”.

Des de l’entorn de la nova parella no han volgut pronunciar-se al respecte. Tampoc l’exfutbolista, que ha declinat respondre qualsevol pregunta relacionada amb el tema. El temps dirà si continuen tan hermètics o si Victoria Federica comença a parlar de la seva vida sentimental en el seu perfil d’Instagram, el que ha convertit en la principal font d’ingressos. No s’ha filtrat el nom, l’edat o cap fotografia del noi en qüestió. Ara bé, el seu anonimat podria trencar-se en qualsevol moment ara que la premsa del cor coneix aquesta relació.

Victoria Federica ara és influencer | Instagram

La filla d’Elena de Borbó tindria una nova parella | Instagram

Elena de Borbó, molt enfadada amb Victoria Federica pel seu canvi de vida

Per una altra banda, cal recordar que Victoria Federica no té la mare gens contenta. La petita dels Marichalar ha abandonat els estudis de Màrqueting i Comunicació que feia en una universitat privada de Madrid, una carrera per la que haurien pagat molts diners i que ella hauria abandonat tan contenta per poder centrar-se en la carrera d’influencer.

Diverses fonts deien que Elena de Borbó no es parla amb la filla precisament per haver decidit començar una aventura a les xarxes socials, el que fa que estigui envoltada de massa expectació mediàtica. Ara s’ha sabut, a més a més, que també estaria enfadada per haver deixat d’estudiar quan només li quedaven un parell d’anys: “La decisió va provocar un gran disgust en Elena perquè no entén que la filla canviï els estudis i la formació acadèmica per una vida plena de festes i càmeres quan forma part de la família del rei”.