Què hi ha darrere del sorprenent canvi d’actitud de Letícia?

Letícia ha canviat d’actitud últimament, una nova monarca que apareix més somrient i simpàtica en els actes oficials. Mai no se l’havia vist interactuar tant amb la gent que es congrega per saludar la família reial, una estima que vol agrair potser en adonar-se que cada vegada en tenen menys. Ara s’atura a fer-se selfies, protagonitza vídeos més espontanis i dona respostes clarament fora del protocol.

L’última mostra s’ha vist aquest mateix cap de setmana, quan una escriptora jove se li apropava per demanar-li que li signés un llibre. La noia va donar per fet que havia de passar pel filtre de l’equip de seguretat de Letícia, però aquesta va sorprendre-la: “No, dona’m a mi el llibre”. A Twitter s’ha parlat d’aquest moment perquè, amb aquest gest, sembla que la reina espanyola intenta deixar enrere la fredor que sempre li han criticat. Serà suficient perquè la gent s’oblidi de tants anys de prepotència?

Viva la Reina Letizia. pic.twitter.com/l1D1YNx6BY — David H. Morales (@david_h_morales) June 9, 2023

Letícia canvia d’estratègia per intentar caure millor

Des de la revista Lecturas intenten analitzar què hi ha darrere d’aquesta nova proximitat de Letícia: “Ella es mostra cada vegada més propera. Sap que en qualsevol moment pot ser susceptible d’una gravació i actua en conseqüència. No surt del seu paper en cap moment i ha aconseguit aprofitar aquests instants de traïció en el seu benefici”.

Letícia, ara simpàtica amb els fans | Europa Press

La dona de Felip VI s’està mostrant més espontània | Europa Press

Consideren que estan arribant nous aires a la Casa Reial, encara que continuen les crítiques cap a l’hermetisme al voltant d’Elionor. La seva mare estarà fent un esforç per intentar caure una mica millor, però què passa amb l’hereva a la corona espanyola? Són molts els qui lamenten que no se li permeti mostrar-se natural i que pràcticament no se sàpiga res d’ella.

La filla gran de Felip VI començarà la seva estada a l’exèrcit a finals de l’estiu, moment que suposarà l’inici real de les seves responsabilitats com a princesa. Només el temps dirà si aprofiten el canvi de vida per intentar apropar-la a les noves generacions.