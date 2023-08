Letícia, forçada a imitar una tradició de Sofia a Mallorca que odia

Letícia haurà de cedir una altra vegada. A ella mai no li ha agradat anar a Mallorca el mes d’agost perquè considera que “no són vacances”, ja que la qualitat de monarca espanyola l’obliga a haver de fer aparicions públiques i acudir a actes oficials. És tradició en la família reial espanyola passar uns dies al Palau de Marivent, la residència d’estiueig oficial dels Borbons. I, com tots els anys, Felip, Letícia i les nenes ja tornen a ser a l’illa Balear… per desgràcia de l’antiga periodista.

Doncs bé, sembla que no estan contents amb forçar-la a haver de fer el paperot i ara li han exigit un esforç extra. I de què es tracta? La Vanguardia ha sabut que Letícia haurà de sortir a navegar amb la resta de la família, un gest que no li agrada gens tampoc. Sempre s’havien ofert fotografies dels reis emèrits amb els fills a bord d’un iot o un veler durant l’estada a Mallorca, però ella va carregar-s’ho. Ara haurà de recuperar aquesta tradició i, per això, han llogat un vaixell que demostra que tornen els vells temps.

Joan Carles i Sofia, a bord d’un vaixell fa anys amb els nets | Europa Press

Felip de Borbó vol imitar les tradicions de Joan Carles i Sofia

Felip VI sí que està lligat al mar i a les jornades de regates com ha fet sempre el pare. Fins ara no havia estat capaç de convèncer la dona i les filles d’unir-se i sortir a alta mar, però alguna cosa ha canviat i aquest estiu sí que ho faran. Ha estat El Mundo qui ha esbrinat quant costarà això: “És un vaixell que es lloga per 2.500 € la jornada, un preu que no inclou la benzina”. No se sap si passaran tot un dia a bord o si l’aprofitaran al llarg de tot el que els queda d’estada a l’illa.

Felip de Borbó ja ha sortit a navegar per Mallorca | Europa Press

Sigui com sigui, aquesta informació demostra que Felip vol apropar-se una mica més a la ciutadania i mostrar que formen una família unida. Vol que la dona i les filles vagin a veure’l navegar, que li mostrin suport públic en una de les aficions que ha heretat del pare. No sembla molt bona idea voler mostrar una imatge similar a la que tenien els pares, tenint en compte com ha acabat la seva història…

Serà dijous quan veiem la família al complet en la recepció a les autoritats de Mallorca, una reunió formal en què Elionor i Sofia tornaran a deixar-se veure abans de marxar a l’exèrcit de Saragossa i a l’escola de Gal·les respectivament.