Letizia, forzada a imitar una tradición de Sofía en Mallorca que odia

Letizia tendrá que ceder otra vez. A ella nunca le ha gustado ir a Mallorca el mes de agosto porque considera que «no son vacaciones», ya que la calidad de monarca española le obliga a tener que hacer apariciones públicas y acudir a actos oficiales. Es tradición en la familia real española pasar unos días en el Palacio de Marivent, la residencia de veraneo oficial de Borbones. Y, como todos los años, Felipe, Letizia y las niñas ya vuelven a estar en la isla Balear… por desgracia para la antigua periodista.

Pues bien, parece que no están contentos con forzarla a tener que hacer el papelón y ahora le han exigido un esfuerzo extra. ¿Y de qué se trata? La Vanguardia ha sabido que Letizia tendrá que salir a navegar con el resto de la familia, un gesto que no le gusta nada tampoco. Siempre se habían ofrecido fotografías de los reyes eméritos con sus hijos a bordo de un yate o un velero durante la estancia en Mallorca, pero ella se lo cargó. Ahora tendrá que recuperar esta tradición y, por eso, han alquilado un barco que demuestra que vuelven los viejos tiempos.

Juan Carlos y Sofía, a bordo de un barco hace años con los nietos | Europa Press

Felipe de Borbón quiere imitar las tradiciones de Juan Carlos y Sofía

Felipe VI sí que está unido al mar y a las jornadas de regatas como ha hecho siempre su padre. Hasta ahora no había estado capaz de convencer a su mujer e hijas de unirse y salir a alta mar, pero algo ha cambiado y este verano sí que lo harán. Ha sido El Mundo quien ha averiguado cuánto costará esto: «Es un barco que se alquila por 2.500 € la jornada, un precio que no incluye la gasolina». No se sabe si pasarán todo un día a bordo o si lo aprovecharán a lo largo de todo lo que los queda de estancia en la isla.

Felipe de Borbón ya ha salido a navegar por Mallorca | Europa Press

Sea como sea, esta información demuestra que Felipe quiere acercarse algo más a la ciudadanía y mostrar que forman una familia unida. Quiere que su mujer y sus hijas vayan a verlo navegar, que le muestren apoyo público en una de las aficiones que ha heredado del padre. No parece muy buena idea querer mostrar una imagen similar a la que tenían sus padres, teniendo en cuenta cómo ha acabado su historia…

Será el jueves cuando vemos la familia al completo en la recepción a las autoridades de Mallorca, una reunión formal en la que Leonor y Sofía volverán a dejarse ver antes de irse al ejército de Zaragoza y a la escuela de Gales respectivamente.