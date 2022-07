El caríssim hotel on s’allotja Victoria Federica a Eivissa: preu desorbitat

La influencer filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, Victoria Federica, continua llançada a Instagram, on acumula 200.000 seguidors, i en la seva carrera com a model. Per celebrar-ho, ha fet una escapada a Eivissa amb altres influencers molt conegudes a Instagram. Allà ha assistit a una festa multitudinària d’Off-white on se l’ha pogut veure amb Alba Díaz. Per passar aquests dies a la illa Victoria Federica ha optat per un hotel caríssim on la majoria de la població no podria allotjar-se. “Home for the next few days”, presumia Victoria Federica a les xarxes socials, on està creixent molt en nombre de seguidors en les últimes setmanes.

L’Hotel Bless Ibiza

Gastronomia de luxe de la mà del super xef Martín Berasategui

Es tracta de l’hotel Bless, situat a Es Canar, on la filla de la infanta Elena gaudeix d’una habitació amb les millors vistes al mar, lavabo de luxe, sala d’estar i un llit immens. L’habitació té una decoració molt elegant com no podria ser menys pel seu desorbitat preu: 1.070 euros per nit. L’hotel també ofereix experiències de luxe a la part inferior, on hi ha les zones comunes. Destaca especialment la possibilitat de viure una experiència gastronòmica inoblidable de la mà del premiat xef Martín Berasategui.

Hotel amb inspiració en la modista Coco Chanel

En conjunt, l’hotel té un estil atemporal que, segons la pàgina web, està inspirat en Coco Chanel i el seu estil eclèctic. Les habitacions també estan inspirades en aquesta famosa modista: tenen tons rosats, lavabo de pedra amb hidromassatge i una terrassa amb vistes espectaculars al mar eivissenc. L’hotel també té una piscina espectacular on hi ha també zones de jacuzzi i aigües termals envoltada de l’entorn natural propi de la illa. Al voltant hi ha hamaques i palmeres que li acaben de conferir un aspecte paradisíac.