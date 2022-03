Declaracions sorprenents de Victoria Federica en la seva primera entrevista

Victoria Federica de Marichalar vol ser una estrella d’Instagram i farà l’impossible per aconseguir-ho. Ser la filla petita de la infanta espanyola, Elena de Borbó, l’ha fet famosa des del seu naixement… Ara bé, mai no s’havia parlat tant d’ella com ara. La neta més gran de Joan Carles I ha començat a anar a totes les festes de l’alta societat i ara és habitual veure-la posar als photocalls. L’últim pas que ha fet per arribar a més gent? Concedir la seva primera entrevista. Ho ha fet a la revista Elle, una de les publicacions sobre moda més prestigioses de tot el món.

Als seus 21 anys, s’ha sincerat amb l’objectiu que tothom la vegi tal com és: “La imatge que es difon de mi no és la vertadera. Jo sóc una noia molt estricta i disciplinada a qui li agrada fer les coses bé. Res em fa més feliç que passar temps amb la meva família”, deia caure. De fet, ha parlat obertament de la seva relació amb els avis i amb la seva mare: “El meu avi Joan Carles és la meva persona preferida de tot el món. El considero el meu segon pare i el meu referent, però també per a molta gent a Espanya ha estat important. Moltes persones se m’apropen per dir-me que admiren al meu avi, a qui trobo molt a faltar. Fa temps que no estem junts, però parlo molt amb ell i continua sent la meva font d’inspiració principal. Ho serà fins que jo mori”.

“Només vull que es valori l’entrega que ha tingut per aquest país. Jo sempre l’he vist com un home dedicat i espero que tota la feina i esforç que ha fet sigui reconegut i estimat”, afegeix. La jove té tanta devoció cap al seu avi que s’ha fet un tatuatge en el seu honor. Quin? Una còpia de l’últim vaixell en el que va navegar l’avi abans de marxar cap a Abu Dhabi.

Així és la primera portada de revista que protagonitza Victoria Federica | Instagram

Sorprèn que digui que les dues dones més importants de la seva vida són la reina Sofia i la seva mare, Elena: “D’ella he heretat l’amor per Andalusia i el flamenc. Del meu pare, el gust per la moda i l’alta costura. I del meu avi, la passió per la cultura, la tradició espanyola i la tauromàquia“. També hauria heretat la tradició religiosa dels pares: “El primer que faig cada dia quan em llevo és donar gràcies a Déu”. Una entrevista que permet saber una mica més sobre la neboda més popular de Felip VI.