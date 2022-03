Les Campos ho han tornat a fer i han participat de nou totes juntes en un programa de televisió. En aquesta ocasió ha estat a ‘Mi casa es la tuya’, el programa d’entrevistes de Bertín Osborne, on María Teresa Campos ha parlat de política. “A mi m’agrada la política”, ha començat dient la mítica presentadora. Seguidament, Bertín li preguntava que si hagués d’entrevistar a algú del món polític a qui seria, i María Teresa no s’ho pensava ni un segon: “Jo entrevistaria a Pablo Casado, per suposat”.

A més, la presentadora televisiva ha dit quines preguntes li faria al líder del PP: “Li preguntaria si és veritat que es retira. També li preguntaria si creu que ho ha fet bé, i si s’ha portat bé en els moments en que se’l necessitava. Perquè jo crec que no està bé intentar treure rèdit polític del dolor i de la mort. Això no es pot fer”, ha opinat la mare de Terelu Campos i Carmen Borrego.

Bertín Osborne i María Teresa Campos | Telecinco

Carmen Borrego parla del suïcidi del seu pare

Un dels moments més tendres del programa ha estat quan Carmen Borrego ha parlat del suïcidi del seu pare. “Jo estava molt unida a ell, i m’hi assemblava molt. Tot i que tenim caracters diferents, sí que tenim un punt en comú. I soc la que més m’assemblo”. “Nosaltres entre nosaltres sí que parlem amb naturalitat d’ell. Però va morir molt jove, amb 48 anys. I la manera en la que va marxar va ser molt dura. Sempre hem parlat i hem normalitzat aquest assumpte”, ha revelat.

María Teresa Campos | Telecinco

Alhora, ha reconegut què deia quan li preguntaven com va morir el seu pare: “Jo sempre deia que el meu pare havia mort per un accident. Perquè la paraula suïcidi em costava. Ara s’està normalitzant, però hi ha gent que no s’atreveix a posar-se en tractament perquè li fa vergonya. Després de la pandèmia han pujat molt els suïcidis, i cal parlar d’això”, ha defensat la filla de María Teresa Campos, que ha conclòs: “A vegades la família se sent culpable i sent vergonya, i no hem de fer cap de les dues coses”.