Antonio Canales, furiós contra ‘Sálvame’ pel seu polèmic acomiadament

Antonio Canales va ser acomiadat de Sálvame de males maneres, un adeu sobtat que va arribar d’un dia a un altre. És per això que ha engegat una campanya contra el programa de Telecinco i també contra els companys per haver permès que l’humiliessin d’aquesta manera. El ballarí torna a estar de moda, ara que l’han escollit com el nou ambaixador artístic d’un temple de flamenc que reobre les seves portes. Per tal de fer-ne promoció, ha concedit una entrevista a El Mundo en la que ha acabat parlant, precisament, sobre el seu controvertit acomiadament del programa.

El primer que ha volgut deixar clar? Que no tenien justificació quan van decidir no renovar el seu contracte: “Diuen que només vaig anar a treballar 13 dels 82 dies de contracte. Això és mentida. Jo vaig treballar quan ells em van voler i em van trucar. El que em va semblar improcedent va ser la manera en què van fer-ho tot. Per acomiadar-me podrien haver fet un punt i a part i no fer-ne un circ. Van fer-me un escarni públic, així que vaig decidir que comentaria públicament què estaven fent, que tenien una audiència de m… i que, fins i tot, els drames turcs tenen més teleespectadors”.

Antonio Canales, acomiadat de Sálvame de males maneres | Telecinco

Antonio Canales se sincera sobre la seva vida privada

Antonio Canales va ser notícia poc abans de quedar-se sense feina per la confessió que va fer a televisió, en la que deia que era drogoaddicte i ludòpata: “Vaig dir públicament que havia tocat l’infern per demostrar a les altres persones que pots sortir d’aquell món. Quan estàs allà has de demanar ajuda, perquè vas caient i caient en un forat negre i després és més difícil sortir-ne. No tens autoestima, tampoc no tens ganes de viure… La millor medicina és que et facin costat, que et deixis ajudar. Han mort els meus pares i els meus germans, el que ha fet que hagi viscut moments terribles. Quan vaig caure en la pitjor desídia, però, va ser per l’amor i el desengany. L’amor és el més maco, però també el més terrible”.

Ell ha reconegut ser bisexual, el que torna a fer: “S’accepta sortir de l’armari, però quan dius que ets bisexuals creuen que ets un viciós. Encara no ha sortit cap polític o cap futbolista dient que li agrada el peix i la carn. Doncs jo crec que ser bisexual et dona l’equilibri més maco que pot tenir una persona. Jo sóc pare de tres fills i he estimat a Malena durant 25 anys, però m’he enamorat d’un home i l’he estimat 10 anys. Ara està amb un home guapo, però no puc dir més“.

El ballarí parla de les fotos a la platja amb l’home

Precisament la seva homosexualitat va fer que protagonitzés un reportatge fotogràfic molt comentat a la premsa rosa. El ballarí va anar a la platja amb la seva parella, un noi que va avisar un paparazzo perquè el fotografiés mentre practicaven sexe oral. Ara diu que no es perdona haver-se confiat i fiat d’ell: “Em va trair per guanyar només 12.000 €. El pitjor és que si me’ls hagués demanat, li hauria donat jo. Mai no he tornat a mirar-lo a la cara perquè va ser molt dur, ell ho tenia tot tramat”.

El món de la dansa no és fàcil, el que reconeix en aquestes declaracions: “Has de fer vot de castedat, ja que no tot és una festa. Gairebé totes les estrelles s’han cuidat amb molt Colacao. Jo he trencat aquest vot perquè ja he fet la meva carrera com a tal. Ara dirigeixo i sóc coreògraf, va ser quan tenia 45 anys que vaig arribar al meu culmen com a intèrpret. No es pot lluitar contra el temps o voler aparentar una edat que no et correspon”.