Tres de cada deu persones ocupades en el comerç al detall a Catalunya tenen menys de 30 anys, una proporció significativament superior al 17,7 % que representen els joves d’aquesta edat en el conjunt del mercat laboral català. Així ho recull un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, elaborat a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), que posa de manifest el pes del talent jove en el sector i la importància de potenciar el comerç com un àmbit on desenvolupar una carrera professional, adquirir noves competències, assumir responsabilitats i emprendre.
L’estudi assenyala, a més, que una de cada quatre persones menors de 30 anys ocupades a Catalunya treballa en activitats vinculades al comerç al detall¹, un àmbit que engloba el comerç minorista, la restauració i els serveis personals. Aquesta presència de talent jove reforça la importància de donar visibilitat a les oportunitats d’especialització, creixement i emprenedoria que ofereix el sector, així com d’afavorir el desenvolupament de trajectòries professionals a llarg termini.
Aquestes qüestions han centrat «Retail Talks: Comerç sense filtres», una jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona a la Llotja de Mar, que ha reunit comerciants, emprenedors i professionals per debatre sobre l’atracció de talent, les oportunitats de creixement professional i la necessitat de facilitar el relleu generacional dels negocis.
DE LA PRIMERA FEINA A UNA CARRERA PROFESSIONAL
El desenvolupament de noves generacions de professionals i emprenedors adquireix una rellevància especial davant l’envelliment d’una part de l’empresariat comercial. Segons l’Enquesta d’Activitat del Sector Comercial de Barcelona del 2024, elaborada per l’Ajuntament, el 63 % dels propietaris que treballen en establiments comercials de fins a deu empleats tenen entre 45 i 64 anys. Per la seva banda, les últimes dades de Reempresa, publicades l’octubre del 2026, reflecteixen que el comerç concentra el 35 % dels negocis cedits a través del programa, però només el 26 % de la demanda de persones interessades a adquirir una empresa.
En aquest context, donar continuïtat a un establiment en funcionament també pot ser una via d’emprenedoria per a qui vol posar en marxa un projecte propi. El repte, per tant, no es limita a trobar nous propietaris, sinó que també consisteix a mostrar que el comerç ofereix oportunitats d’aprenentatge, especialització i creixement professional, tant per als emprenedors com per als treballadors per compte d’altri.
Aquesta diversitat de perspectives ha estat present a «Retail Talks: Comerç sense filtres», amb la participació d’Aleix Camps (Típics), Montse Robinat (Culinarium), Marta Negra (Marta’s Lemon Pie), Oriol Escursell (Demasié), Patricia Pueyo (Patri’s Closet), Caterina Tuset i Daniel Claramunt (Etnia), i Judit Escudé (Eurekakids). Des de negocis i trajectòries diferents, els participants han compartit les seves experiències i han abordat les oportunitats per emprendre, el desenvolupament de carreres professionals, la relació amb els clients i l’adaptació de les botigues físiques als nous hàbits de consum.
A través de sis taules de debat participatives, la jornada ha permès contrastar punts de vista sobre les principals oportunitats del comerç i reflexionar sobre com potenciar-ne l’atractiu per a les noves generacions. Les converses també han posat el focus en el valor del coneixement del producte, la digitalització, l’atenció personalitzada i la capacitat dels establiments per crear vincles amb els clients.