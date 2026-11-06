Lidl llança un compressor portàtil compacte, potent i intel·ligent per a cotxe per menys de 20 euros que triomfa

Imagina l’escena. És de nit, fa un fred que pela i, just quan agafes el cotxe per tornar a casa, s’encén el maleït testimoni de pressió dels pneumàtics. Pànic. Ara toca buscar una benzinera, baixar del cotxe amb les mans glaçades i barallar-se amb una màquina que, sovint, està espatllada.
O potser no.
Hi ha una manera d’evitar aquest mal tràngol hivernal sense arruïnar-se. Lidl ha tornat a fer de les seves i ha posat a la venda una solució d’enginyeria alemanya que cap a la guantera i costa menys que un sopar. Sí, nosaltres també hem hagut de mirar el preu dues vegades.
El miracle antigelada de menys de 20 euros
Parlem del compressor Ultimate Speed USKT 60. Un aparell que s’està venent com a xurros ara que les temperatures han caigut en picat. Per què? Perquè el fred és l’enemic silenciós de les teves rodes: quan baixa el termòmetre, la pressió dels pneumàtics disminueix dràsticament.
Aquest gadget és la teva assegurança de vida portàtil. Per només 19,99 euros, tens un dispositiu autònom que et permet revisar i inflar les rodes en qüestió de minuts, sense passar fred i sense dependre de ningú. És la definició de llibertat a la carretera.
Petit però matón: la tecnologia que amaga
No et deixis enganyar per la seva mida. Fa només 23 centímetres i pesa 550 grams, gairebé com una ampolla d’aigua petita. Però a dins porta un motor capaç d’assolir 4,1 bars de pressió (60 PSI). Suficient per a qualsevol turisme estàndard.
El secret del seu èxit resideix en la seva bateria de liti ferro fosfat (FePO₄). A diferència d’altres bateries barates que “moren” amb el fred, aquesta tecnologia aguanta el tipus i manté una alta eficiència energètica fins i tot a l’hivern més rigorós.
El detall que ens ha enamorat: porta una llanterna LED integrada. Vital ara que es fa fosc a les sis de la tarda. Si tens una emergència en una carretera secundària sense fanals, aquest llum no només t’ajuda a veure la vàlvula, sinó que et fa visible per als altres conductors. Seguretat pura.
Més enllà del cotxe: l’hivern actiu
No serveix només per salvar-te d’una punxada a la carretera. Aquest compressor ve amb una mànega de 5 metres i quatre adaptadors universals. Això significa que és l’aliat perfecte si ets dels valents que agafen la bicicleta de muntanya amb fang i neu.
També serveix per a pilotes de bàsquet o futbol (que també es desinflen al maleter amb el fred). La seva pantalla digital LCD t’indica la pressió exacta i s’atura automàticament quan arriba al nivell que li has marcat. Zero riscos de sobrepressió. Connectes, programes i esperes dins del cotxe amb la calefacció posada.
Urgència real: l’estoc està tremolant
La febre per aquest compressor a l’hivern és real. Amb les alertes per onades de fred i les recomanacions de la DGT de revisar pneumàtics, la demanda s’ha disparat. A les botigues físiques de Lidl és qüestió de sort trobar-ne un a la cistella de les ofertes, i a la web l’estoc balla constantment.
Tenir els pneumàtics amb la pressió correcta amb l’asfalt mullat o gebrat no és un caprici, és la diferència entre frenar a temps o tenir un ensurt. Per 20 euros, la tranquil·litat que dona portar això al maleter és impagable.
Quedes avisada. Si el veus, no t’ho pensis gaire. El teu “jo” del futur, aturat a una carretera fosca i gelada, t’ho agrairà infinitament.