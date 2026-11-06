Lidl lanza un compresor portátil para coche por menos de 20 euros

Imagina la escena. Es de noche, hace un frío que pela y, justo cuando tomas el coche para volver a casa, se enciende el maldito testigo de presión de los neumáticos. Pánico. Ahora toca buscar una gasolinera, bajar del coche con las manos heladas y pelearse con una máquina que, a menudo, está averiada.

O quizás no.

Hay una manera de evitar este mal trago invernal sin arruinarse. Lidl ha vuelto a hacer de las suyas y ha puesto a la venta una solución de ingeniería alemana que cabe en la guantera y cuesta menos que una cena. Sí, nosotros también hemos tenido que mirar el precio dos veces.

El milagro antihielo de menos de 20 euros

Hablamos del compresor Ultimate Speed USKT 60. Un aparato que se está vendiendo como churros ahora que las temperaturas han caído en picado. ¿Por qué? Porque el frío es el enemigo silencioso de tus ruedas: cuando baja el termómetro, la presión de los neumáticos disminuye drásticamente.

Este gadget es tu seguro de vida portátil. Por solo 19,99 euros, tienes un dispositivo autónomo que te permite revisar e inflar las ruedas en cuestión de minutos, sin pasar frío y sin depender de nadie. Es la definición de libertad en la carretera.

LIDL

Pequeño pero matón: la tecnología que esconde

No te dejes engañar por su tamaño. Mide solo 23 centímetros y pesa 550 gramos, casi como una botella de agua pequeña. Pero dentro lleva un motor capaz de alcanzar 4,1 bares de presión (60 PSI). Suficiente para cualquier turismo estándar.

El secreto de su éxito reside en su batería de litio hierro fosfato (FePO₄). A diferencia de otras baterías baratas que «mueren» con el frío, esta tecnología aguanta el tipo y mantiene una alta eficiencia energética incluso en el invierno más riguroso.

El detalle que nos ha enamorado: lleva una linterna LED integrada. Vital ahora que oscurece a las seis de la tarde. Si tienes una emergencia en una carretera secundaria sin farolas, esta luz no solo te ayuda a ver la válvula, sino que te hace visible para los otros conductores. Seguridad pura.

Más allá del coche: el invierno activo

No sirve solo para salvarte de un pinchazo en la carretera. Este compresor viene con una manguera de 5 metros y cuatro adaptadores universales. Esto significa que es el aliado perfecto si eres de los valientes que toman la bicicleta de montaña con barro y nieve.

También sirve para balones de baloncesto o fútbol (que también se desinflan en el maletero con el frío). Su pantalla digital LCD te indica la presión exacta y se detiene automáticamente cuando llega al nivel que le has marcado. Cero riesgos de sobrepresión. Conectas, programas y esperas dentro del coche con la calefacción puesta.

Urgencia real: el stock está temblando

La fiebre por este compresor en invierno es real. Con las alertas por olas de frío y las recomendaciones de la DGT de revisar neumáticos, la demanda se ha disparado. En las tiendas físicas de Lidl es cuestión de suerte encontrar uno en la cesta de las ofertas, y en la web el stock baila constantemente.

Tener los neumáticos con la presión correcta en el asfalto mojado o helado no es un capricho, es la diferencia entre frenar a tiempo o tener un susto. Por 20 euros, la tranquilidad que da llevar esto en el maletero es impagable.

Quedas avisada. Si lo ves, no te lo pienses mucho. Tu «yo» del futuro, parado en una carretera oscura y helada, te lo agradecerá infinitamente.