Telefónica s’ha situat entre les 10 companyies digitals amb una puntuació més alta en l’informe Greening Digital Companies 2026, elaborat per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) i la World Benchmarking Alliance (WBA).
La companyia presidida per Marc Murtra ha obtingut una puntuació de 8,55 sobre 9, equivalent al 95 %, i s’ha situat entre les empreses més ben valorades d’una avaluació que analitza el comportament climàtic de 200 companyies digitals globals de diferents subsectors de les TIC, entre els quals hi ha les telecomunicacions, els serveis informàtics i el programari, i l’electrònica.
El reconeixement té una rellevància especial per la diversitat d’empreses avaluades, entre les quals figuren algunes de les principals companyies tecnològiques i digitals del món, i reafirma el propòsit de Telefónica de convertir-se en la millor via d’accés dels ciutadans, les empreses i les administracions a les tecnologies digitals. En línia amb aquesta visió, la companyia impulsa una transformació digital cada vegada més eficient i sostenible, capaç de generar valor per a la societat i, alhora, contribuir a reduir l’impacte ambiental.
L’edició del 2026 de l’informe posa de manifest una evolució en la manera com les empreses afronten l’acció climàtica. La publicació destaca la importància creixent de passar de la simple comptabilització d’emissions a estratègies de transició més àmplies, centrades en la reducció efectiva de les emissions, la gestió de les emissions d’abast 3, l’impuls de les energies renovables i el desenvolupament de plans de transició climàtica avalats per objectius validats científicament.
Entre les tendències identificades per l’informe destaquen el pes cada vegada més gran de les emissions de la cadena de valor en l’avaluació dels compromisos climàtics empresarials, l’evolució de les estratègies d’aprovisionament d’energia renovable i la necessitat de disposar de plans de transició climàtica creïbles i mesurables. Així mateix, la publicació analitza l’impacte del creixement de la intel·ligència artificial i de les infraestructures digitals sobre la demanda energètica del sector.
En aquest context, l’informe recull que Telefónica disposa d’objectius de reducció d’emissions validats per la iniciativa Science Based Targets (SBTi). L’avaluació climàtica de la UIT i la WBA s’estructura al voltant de tres dimensions: objectius, qualitat de les dades i resultats. Telefónica obté la puntuació màxima possible en els apartats d’objectius i dades, i assoleix una valoració global de 8,55 punts sobre 9.
L’estudi també subratlla la importància de la transparència en la divulgació d’informació climàtica, l’evolució de les estratègies d’aprovisionament d’energia renovable i la incorporació de les emissions de la cadena de valor en l’avaluació del comportament ambiental de les empreses digitals.