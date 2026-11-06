El Gran Wyoming acaba de confirmar un rumor que estava fent patir els seus fans. En les últimes hores, s’havia començat a especular que el presentador podia estar a punt d’anunciar la seva jubilació i aquests pronòstics han acabat sent certs. Ell mateix ha comunicat la decisió en antena, en un discurs que haurà trencat el cor a més d’un: “Que jo em jubilo? De qui ha estat la idea? Em podríeu haver avisat… Espanyols, com a líder de masses que soc, us dec una explicació. I sí, em jubilo“.
“Aquells que heu seguit la meva trajectòria professional sabeu que la meva màxima aspiració ha estat estirar-me a descansar sense fer res i només he trigat 71 anys a fer-ho”, ha anunciat amb la seva particular ironia. Com no podia ser d’una altra manera, ha aprofitat aquest aparador per enviar un dard a Santiago Abascal: “El meu somni era estar jubilat i el vull complir aviat, no sigui cas que els de VOX arribin al govern i em treguin la pensió“.
El presentador abandonarà el seu programa més icònic i longeu en els pròxims mesos, però el format no desapareix amb la seva marxa i això ho ha volgut deixar clar: “Aquest programa el fan més de 100 persones i només en marxa una. El programa continuarà endavant amb el mateix compromís amb la veritat, el rigor informatiu i l’humor intel·ligent”. I la pregunta era obligada, qui el substituirà al timó? Doncs un presentador molt conegut per l’audiència de la Sexta: “El meu forat l’ocuparà un professional a l’altura com és Gonzo, aquell fill pròdig que torna“. Després de 20 anys amb el Gran Wyoming de presentador, l’exitós espai iniciarà una nova etapa amb un estil molt diferent.
El Gran Wyoming ha volgut deixar la cadira a un periodista en qui confia i creu, sincerament, que el canvi serà positiu: “No notareu un canvi perquè Gonzo és un gran presentador, incisiu i un enorme periodista… tot el que jo no soc. Sí que notareu un canvi, però a millor. Quan el comenci a presentar ell, jo faré una cosa que mai no he fet i és veure el programa tots els dies”.
El presentador encara estarà unes setmanes més al capdavant del programa, ja que considera que és important assegurar-se que el seu hereu “sigui capaç” de liderar-ho “com Déu mana”: “El meu llegat pesa molt i el meu sou encara més“.
Què havia dit de la seva jubilació, fins ara, El Gran Wyoming?
El Gran Wyoming havia parlat en diverses ocasions de la seva futura jubilació, l’última fa només un any en una entrevista a El País. En aquella ocasió, va dir que tenia clar que acabaria deixant la feina: “En una reencarnació vaig ser metge i sé que em retiraré abans que em doni un ictus“.
“Ara que tinc diners i salut, vull descansar i dedicar-me a embolicar la troca. Tocaré la guitarra i llegiré, ja que soc un lector compulsiu”, assegurava. Doncs dit i fet, sembla que ja tenia una data en ment quan va pronunciar aquelles declaracions i el dia és ben a punt d’arribar. No han especificat encara, ni ell ni la cadena, quin serà el seu últim dia. El que sí que se sap és que aquesta serà l’última temporada de Gonzo a Salvados, una notícia que ara s’entén perquè el presentador tindrà feina a El Intermedio.