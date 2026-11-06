El Gran Wyoming acaba de confirmar un rumor que estaba preocupando a sus fans. En las últimas horas, se había comenzado a especular que el presentador podría estar a punto de anunciar su jubilación y estos pronósticos han terminado siendo ciertos. Él mismo ha comunicado la decisión en antena, en un discurso que habrá roto el corazón a más de uno: «¿Que yo me jubilo? ¿De quién ha sido la idea? Me podríais haber avisado… Españoles, como líder de masas que soy, os debo una explicación. Y sí, me jubilo«.
«Aquellos que habéis seguido mi trayectoria profesional sabéis que mi máxima aspiración ha sido tumbarme a descansar sin hacer nada y solo he tardado 71 años en hacerlo», ha anunciado con su particular ironía. Como no podía ser de otra manera, ha aprovechado este escaparate para enviar un dardo a Santiago Abascal: «Mi sueño era estar jubilado y lo quiero cumplir pronto, no sea que los de VOX lleguen al gobierno y me quiten la pensión«.
El presentador abandonará su programa más icónico y longevo en los próximos meses, pero el formato no desaparece con su marcha y eso lo ha querido dejar claro: «Este programa lo hacen más de 100 personas y solo se va uno. El programa continuará adelante con el mismo compromiso con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente». Y la pregunta era obligada, ¿quién lo sustituirá al timón? Pues un presentador muy conocido por la audiencia de la Sexta: «Mi puesto lo ocupará un profesional a la altura como es Gonzo, ese hijo pródigo que regresa«. Después de 20 años con el Gran Wyoming de presentador, el exitoso espacio iniciará una nueva etapa con un estilo muy diferente.
El Gran Wyoming ha querido dejar la silla a un periodista en quien confía y cree, sinceramente, que el cambio será positivo: «No notaréis un cambio porque Gonzo es un gran presentador, incisivo y un enorme periodista… todo lo que yo no soy. Sí que notaréis un cambio, pero a mejor. Cuando él empiece a presentarlo, yo haré algo que nunca he hecho y es ver el programa todos los días».
El presentador aún estará unas semanas más al frente del programa, ya que considera que es importante asegurarse de que su heredero «sea capaz» de liderarlo «como Dios manda»: «Mi legado pesa mucho y mi sueldo aún más«.
¿Qué había dicho de su jubilación, hasta ahora, El Gran Wyoming?
El Gran Wyoming había hablado en varias ocasiones de su futura jubilación, la última hace solo un año en una entrevista a El País. En aquella ocasión, dijo que tenía claro que acabaría dejando el trabajo: «En una reencarnación fui médico y sé que me retiraré antes de que me dé un ictus«.
«Ahora que tengo dinero y salud, quiero descansar y dedicarme a enredar. Tocaré la guitarra y leeré, ya que soy un lector compulsivo», aseguraba. Pues dicho y hecho, parece que ya tenía una fecha en mente cuando pronunció aquellas declaraciones y el día está a punto de llegar. No han especificado aún, ni él ni la cadena, cuál será su último día. Lo que sí se sabe es que esta será la última temporada de Gonzo en Salvados, una noticia que ahora se entiende porque el presentador tendrá trabajo en El Intermedio.