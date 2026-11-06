Expo AgriTech 2026 va tancar aquest dijous les portes de la seva tercera edició a Màlaga amb una crida a accelerar la transformació tecnològica del camp per reforçar la competitivitat del sector, davant de 8.207 professionals i agricultors procedents de tot el territori estatal.
Aquesta segona jornada també va acollir el Fòrum de Regions Agrícoles Innovadores, una cimera d’alts càrrecs autonòmics que va posar sobre la taula els avenços que estan impulsant als seus territoris per aconseguir una activitat agrícola més sostenible, rendible i atractiva per als joves.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va clausurar el fòrum destacant el paper «essencial» de les administracions públiques i del sector privat per impulsar la modernització del sector. Així mateix, va considerar «molt interessant» l’aplicació del model de la PAC en matèria d’innovació i va destacar que Espanya és un dels països que més ha aprofitat els fons de la Política Agrària Comuna destinats a impulsar la innovació i l’agricultura de precisió.
De cara al futur, Planas va identificar tres grans reptes per al sector: «Alimentar una població mundial cada vegada més nombrosa; fer front al canvi climàtic i a les seves conseqüències sobre la producció, inclosa l’aparició de noves plagues i malalties, i augmentar la rendibilitat de les nostres exportacions». Segons va destacar, tots tenen un denominador comú, «la innovació i el coneixement», per la qual cosa va reivindicar el lideratge d’Espanya en innovació i cooperació, així com el paper essencial del model cooperatiu perquè els avenços també arribin a les petites i mitjanes empreses.
AIGUA I SÒL
La sostenibilitat i l’aprofitament eficient dels recursos naturals també van centrar una part del debat del Congrés AgriTech 4.0, que en aquesta edició va comptar amb 285 ponents. Davant l’elevada competència pels recursos hídrics, els experts van abordar la necessitat de millorar la planificació, impulsar les infraestructures i aprofitar les tecnologies per garantir el subministrament d’aigua davant les demandes creixents dels diferents sectors econòmics.
Andrés Góngora, secretari general de COAG, va defensar que «l’agricultor fa un procés de transformació, d’aigua en aliment, per això no crec que el debat sigui qui en fa més ús, sinó qui té la capacitat d’utilitzar millor el recurs». Per la seva banda, Juan Carlos Gázquez, director adjunt de Cajamar Innova a Fundación Cajamar, va assenyalar que «la competència per les terres i l’aigua és cada vegada més gran i la disponibilitat cada vegada menor, per la qual cosa cal augmentar la productivitat en l’àmbit hídric». A més, Álvaro López, responsable de la Coordinació Provincial d’Aigües de la Junta d’Andalusia, va subratllar que «cal buscar l’equilibri en l’assignació dels recursos per avançar en l’economia».
Així mateix, també es van posar sobre la taula els reptes relacionats amb la sostenibilitat dels conreus, especialment de l’olivera, amb el focus en la conservació del sòl, la biodiversitat i la diferenciació del producte. Ángel Angulo, gerent de SAT 1941 Santa Teresa (Aceites1881), va assegurar que «no és més rendible qui més produeix, sinó qui aconsegueix que, d’aquí a 30, 50 o 100 anys, es pugui continuar vivint de l’olivera».
També Antonio José Manzaneda, professor titular d’Ecologia de la Universitat de Jaén (UJA), va incidir en la importància de conservar les explotacions per a les pròximes generacions i va advertir que «hem de tenir cura d’aquest llegat, especialment del sòl», tot assenyalant l’erosió de la terra, la pèrdua de biodiversitat i la gestió de l’aigua. Pel que fa a la diferenciació de l’oli d’oliva, José Antonio Peche, director de Finca Hualdo, va destacar que «avui dia, el consumidor està molt informat i, per això, és molt més important poder demostrar tot allò que expliquem sobre el nostre oli».
Expo AgriTech 2026 va subratllar que, com a fira tecnològica més gran del sector agrari, es consolida en aquesta tercera edició a Màlaga com a punt de trobada de l’ecosistema agrari. Al llarg de dos dies, 228 empreses expositores van donar a conèixer 634 innovacions en maquinària d’última generació, sistemes de reg, automatització i robòtica agrícola, intel·ligència artificial i eines digitals per incrementar la rendibilitat i l’eficiència de les explotacions.
Així, la fira va presentar solucions per a la transformació i modernització del camp, des de tractors i maquinària agrícola avançada d’última generació fins a drons professionals per a l’aplicació de tractaments, la sembra i la monitorització dels conreus, així com robots de polvorització autònoma i sistemes intel·ligents que adapten les aplicacions al volum de vegetació. També s’hi van mostrar solucions per a la gestió eficient de l’aigua, amb tecnologies de teledetecció per detectar l’estrès hídric, eines d’intel·ligència artificial que optimitzen el reg en funció de les necessitats del conreu i del preu de l’electricitat, bombes d’alt rendiment i nanobombolles per millorar la qualitat de l’aigua.
A aquestes propostes s’hi han afegit eines d’intel·ligència artificial per digitalitzar les tasques agrícoles i centralitzar la gestió de les explotacions, sistemes biotecnològics per produir microorganismes beneficiosos directament al camp, solucions per analitzar la salut biològica del sòl i mesurar el carboni emmagatzemat, així com formulacions científiques per millorar el rendiment dels conreus i tecnologies de climatització i assecatge per a hivernacles.