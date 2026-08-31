L’aterosclerosi, el procés responsable de la majoria dels infarts de miocardi i ictus, ja és present en un de cada 13 joves d’entre 18 i 29 anys aparentment sans, segons els primers resultats de l’estudi internacional React, liderat pel Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) i el Rigshospitalet de Copenhaguen.
La investigació, presentada al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC 2026) i publicada simultàniament a The New England Journal of Medicine, va analitzar 16.808 persones d’entre 18 i 70 anys sense antecedents de malaltia cardiovascular. Els resultats van demostrar que el 57,1% ja presentava plaques d’aterosclerosi en alguna artèria, tot i no haver desenvolupat símptomes ni haver estat diagnosticat prèviament.
Segons la informació facilitada aquest dissabte pel CNIC, la prevalença «augmenta progressivament amb l’edat fins a afectar nou de cada deu persones d’entre 60 i 70 anys». A més, els investigadors van detectar diferències significatives entre homes i dones: els homes desenvolupen la malaltia entre cinc i deu anys abans, mentre que en les dones la progressió s’accelera de manera notable entre els 40 i els 60 anys, coincidint amb la transició cap a la menopausa.
El director científic del CNIC i cardiòleg de l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, Borja Ibáñez, va destacar que l’estudi confirma que la malaltia cardiovascular comença «molt abans que apareguin els primers símptomes» i va defensar un canvi de paradigma en la prevenció. «Ara podem anar un pas més enllà i detectar directament la malaltia abans que provoqui un infart o un ictus», va assenyalar.
Ecògrafs portàtils
Un dels descobriments més rellevants és que la majoria de les persones amb aterosclerosi a les artèries coronàries també presenta plaques a les artèries caròtides o femorals. Aquest fet obre la porta a estratègies de detecció més senzilles mitjançant ecografies, una tècnica ràpida, accessible i no invasiva.
Els autors consideren que els ecògrafs portàtils «podrien convertir-se en una eina habitual per identificar de manera precoç persones amb aterosclerosi silenciosa, fins i tot dècades abans que pateixin un esdeveniment cardiovascular». Segons Ibáñez, aquests dispositius, que poden ser utilitzats per diferents professionals sanitaris, «podrien incorporar-se en el futur al cribratge rutinari de la malaltia cardiovascular».
L’estudi també conclou que les escales de risc cardiovascular utilitzades actualment només identifiquen una part de les persones que ja presenten aterosclerosi subclínica, fet que «reforça l’interès per estratègies basades en tècniques d’imatge per orientar de manera més precisa les mesures de prevenció i tractament».
La segona fase del projecte React, prevista entre el 2027 i el 2032, avaluarà mitjançant un gran assaig clínic si una estratègia preventiva guiada per tècniques d’imatge aconsegueix reduir amb més eficàcia l’aparició d’infarts, ictus i altres esdeveniments cardiovasculars que el model actual basat exclusivament en factors de risc.