Quant costa realment la tornada a l’escola? L’OCU xifra en gairebé 2.500 euros la despesa per alumne i el seu pagament de cop

La tornada a l’escola ja és aquí. Una allau de despeses que ens fa tremolar el moneder, just després de l’estiu.
Cada setembre, les famílies ens enfrontem a un repte titànic. Però aquest any, la situació és més urgent que mai, amb una xifra que t’impactarà.
La xifra de la tornada a l’escola que et farà parar el cor
L’OCU, la nostra referència en consum, ha destapat un secret a veus. Un cost mitjà per fill que s’escapa de la majoria de pressupostos.
Prepàra’t per sentir-ho: parlem de gairebé 2.500 euros per alumne. Exactament, 2.484 euros de mitjana segons la seva enquesta anual de 2026. I el pitjor? Que la gran part s’ha de pagar de cop.
Una allau de despeses: què s’amaga darrere d’aquests 2.500 euros?
Aquesta xifra no surt de la màgia (o de la misèria), sinó de la suma de múltiples conceptes. La tornada a l’aula és un dels desemborsaments més grans de tot l’any, i ho estem sentint més que mai al nostre moneder.
Els llibres de text són un dels grans culpables inicials. Juntament amb els possibles uniformes, les quotes de matrícula i tot el material escolar necessari, la despesa inicial és aclaparadora.
Però la cosa no acaba aquí. El menjador escolar és un cost fix mensual que s’emporta una part important. A l’educació pública, supera els 95 euros al mes, però en centres concertats pot arribar als 133 euros i en els privats, fins als 156 euros.
Això sense oblidar les activitats extraescolars, excursions i altres despeses que, un cop sumades, disparen la factura. Molts d’aquests pagaments es concentren a setembre, deixant les butxaques ben buides.
Aquesta despesa no és una sorpresa, però la seva magnitud sí que ho és. Planificar és l’única solució per no patir l’impacte d’un cop.
L’augment de costos i les grans diferències regionals
Aquest any, la factura s’ha inflat encara més. L’OCU ha detectat un increment del 6% en el cost total previst per fill en els centres públics i privats. En els concertats, l’augment és de “només” unes dècimes, però igualment suma.
Aquesta pujada de preus té un responsable clar. El periodista especialitzat en economia de laSexta, José María Camarero, ho té clar. La inflació, que se situa en un 3,6%, és un problema greu per a la microeconomia familiar. A això s’hi suma l’escalada del preu del petroli, que encareix tota la cadena de producció.
Però no tot és macroeconomia. També hi ha una “raó més socioeconòmica”, segons Camarero. Els mateixos centres escolars són cada cop “més exigents” a l’hora de tenir-ho tot preparat, afegint pressió als pressupostos familiars.
A més, la despesa no és uniforme arreu del territori. Les diferències entre comunitats autònomes són enormes. Les famílies de Madrid són les que més gasten en educació, amb una mitjana de 3.512 euros a l’any per fill. Després d’elles, venen Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia, totes per sobre dels 2.000 euros.
Hi ha un pla B? Programes i bancs de llibres
Per sort, no tot són males notícies. Algunes comunitats autònomes estan implementant mesures per mitigar aquest impacte brutal. Programes d’accés a llibres gratuïts i bancs de llibres que funcionen per intercanvi són un salvavides per moltes famílies.
Aquests sistemes no són la solució definitiva, però alleugen una part de la pressió inicial dels llibres de text. És un truc que hem de conèixer i explorar sempre que sigui possible. (Sí, nosaltres també desitgem que hi hagués més ajudes d’aquest tipus).
El gran error seria ignorar-ho: la planificació és imprescindible
Afrontar aquesta despesa gegantina sense un pla és el pitjor que podem fer. L’OCU ho deixa clar: el pressupost escolar es pot gestionar millor amb una bona planificació. Entendre els gastos en el seu moment i anticipar-se és clau.
El setembre ja és aquí. La tornada a l’escola no s’aturarà. Ara que coneixes les dades dures i els motius darrere d’aquesta pujada, tens el poder per prendre millors decisions.
No hi ha un secret ocult més enllà de la informació i l’acció. Aquesta és la teva oportunitat per no deixar-te atrapar. És una decisió intel·ligent començar a pensar en el proper setembre ara mateix, oi?