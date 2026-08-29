¿Cuánto cuesta realmente la vuelta al colegio? La OCU cifra en casi 2.500 euros el gasto por alumno y su pago de golpe

La vuelta al colegio ya está aquí. Una avalancha de gastos que nos hace temblar el monedero, justo después del verano.

Cada septiembre, las familias nos enfrentamos a un reto titánico. Pero este año, la situación es más urgente que nunca, con una cifra que te impactará.

La cifra de la vuelta al colegio que te hará parar el corazón

La OCU, nuestra referencia en consumo, ha destapado un secreto a voces. Un costo medio por hijo que se escapa de la mayoría de presupuestos.

Prepárate para sentirlo: hablamos de casi 2.500 euros por alumno. Exactamente, 2.484 euros de media según su encuesta anual de 2026. ¿Y lo peor? Que gran parte se debe pagar de golpe.

Una avalancha de gastos: ¿qué se esconde detrás de estos 2.500 euros?

Esta cifra no sale de la magia (o de la miseria), sino de la suma de múltiples conceptos. La vuelta al aula es uno de los desembolsos más grandes de todo el año, y lo estamos sintiendo más que nunca en nuestro monedero.

Los libros de texto son uno de los grandes culpables iniciales. Junto con los posibles uniformes, las cuotas de matrícula y todo el material escolar necesario, el gasto inicial es abrumador.

Pero la cosa no termina aquí. El comedor escolar es un costo fijo mensual que se lleva una parte importante. En la educación pública, supera los 95 euros al mes, pero en centros concertados puede llegar a los 133 euros y en los privados, hasta los 156 euros.

Esto sin olvidar las actividades extraescolares, excursiones y otros gastos que, una vez sumados, disparan la factura. Muchos de estos pagos se concentran en septiembre, dejando los bolsillos bien vacíos.

Este gasto no es una sorpresa, pero su magnitud sí que lo es. Planificar es la única solución para no sufrir el impacto de un golpe.

El aumento de costos y las grandes diferencias regionales

Este año, la factura se ha inflado aún más. La OCU ha detectado un incremento del 6% en el costo total previsto por hijo en los centros públicos y privados. En los concertados, el aumento es de «solo» unas décimas, pero igualmente suma.

Este aumento de precios tiene un responsable claro. El periodista especializado en economía de laSexta, José María Camarero, lo tiene claro. La inflación, que se sitúa en un 3,6%, es un problema grave para la microeconomía familiar. A esto se suma la escalada del precio del petróleo, que encarece toda la cadena de producción.

Pero no todo es macroeconomía. También hay una «razón más socioeconómica», según Camarero. Los mismos centros escolares son cada vez «más exigentes» a la hora de tenerlo todo preparado, añadiendo presión a los presupuestos familiares.

Además, el gasto no es uniforme en todo el territorio. Las diferencias entre comunidades autónomas son enormes. Las familias de Madrid son las que más gastan en educación, con una media de 3.512 euros al año por hijo. Después de ellas, vienen Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, todas por encima de los 2.000 euros.

¿Hay un plan B? Programas y bancos de libros

Por suerte, no todo son malas noticias. Algunas comunidades autónomas están implementando medidas para mitigar este impacto brutal. Programas de acceso a libros gratuitos y bancos de libros que funcionan por intercambio son un salvavidas para muchas familias.

Estos sistemas no son la solución definitiva, pero alivian una parte de la presión inicial de los libros de texto. Es un truco que debemos conocer y explorar siempre que sea posible. (Sí, nosotros también deseamos que hubiera más ayudas de este tipo).

El gran error sería ignorarlo: la planificación es imprescindible

Afrontar este gasto gigantesco sin un plan es lo peor que podemos hacer. La OCU lo deja claro: el presupuesto escolar se puede gestionar mejor con una buena planificación. Entender los gastos en su momento y anticiparse es clave.

Septiembre ya está aquí. La vuelta al colegio no se detendrá. Ahora que conoces los datos duros y los motivos detrás de este aumento, tienes el poder para tomar mejores decisiones.

No hay un secreto oculto más allá de la información y la acción. Esta es tu oportunidad para no dejarte atrapar. Es una decisión inteligente comenzar a pensar en el próximo septiembre ahora mismo, ¿verdad?