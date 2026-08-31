Sofía Suescun ha estat una de les moltes influencers que han escollit Menorca com a destí de vacances. L’illa se satura estiu rere estiu de famoses que escullen les aigües cristal·lines d’aquest paradís per fer postureig a Instagram. El que pocs s’esperaven? Que, a més a més de fer enfadar els menorquins amb la seva presència, ho hagi fet amb una crítica surrealista. I és que sembla que no li ha agradat res d’aquests dies allà, tenint en compte que ho ha vist tot malament.
Àngel Aguiló Palou, comunicador i guionista mallorquí, ha aprofitat el vídeo de denúncia de la tertuliana de televisió per deixar-la verda. Si no li ha agradat Menorca, doncs que faci un favor a la gent d’allà i no hi torni: “Aquest estiu és francament insuportable”, comença. I és que l’update que ha fet Sofia té nassos: “Potser venia jo amb les expectatives molt altes“, ha avançat ella. “És molt complicat donar amb una cala maca que ens agradi a nosaltres, que significa que no hi hagi gent“, indica.
Una autèntica “derrapada”, si fem cas a l’Àngel, quan l’ha sentida lamentar que hi hagi molta gent a Menorca a l’agost: “Una influencer que es dedica a mostrar tot el que mostren tots els influencers, que venen a les illes a saturar, i que es queixa que no troba una platja que no estigui saturada. Sofia tu entens què estàs dient? Tu entens la gravetat d’aquesta situació? Espera perquè n’hi ha més”.
Sofía Suescun i les crítiques surrealistes a Menorca
“De cala a cala és una odissea, hi ha massa quilòmetres, perds tot el temps la carretera“, lamenta ella. I ell hi respon: “És clar, és que no hem posat una cala a la vora d’una altra perquè s’hi pugui anar botant entre elles. D’oca en oca i tiro de caleta en caleta. Sofia, escolta, hi ha 50 km de punta en punta i de dalt a baix no arriba a 20. O sigui tu què esperes?”.
I una altra queixa de Sofía Suescun: “I després, en les que ens agraden a nosaltres tranquil·letes i d’aigües cristal·lines, una vegada que aparques el vehicle has de caminar una hora fins arribar a la platja”. Tot malament, vaja, ja que diu que ha de fer una quilometrada en una illa de 50 km de punta a punta i que, a més a més, no li posen un tobogan al pàrquing que la deixi directa a la platja: “Aneu a cercar aigua cristal·lina i no torneu, no sé què pretenies trobar a Menorca“, insisteix el creador de contingut.
Unes vacances que a ella l’han decebut i que l’han acabat deixant a ella en evidència, una altra vegada.