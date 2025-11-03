L’últim dia del mes d’octubre és una data assenyalada per a les persones que celebren Halloween. Tot i que a Catalunya la tradició és la castanyada i compartir panellets i castanyes amb la família, cada cop està més instal·lada la tradició del Halloween: disfressar-se, demanar llaminadures i posar-se roba que suposadament hauria de fer por per espantar les persones. Els famosos i molts influencers també se sumen a aquesta moda i una d’elles ha rebut certes crítiques per la seva elecció. Sofía Suescun va publicar a les xarxes socials un carrusel amb les imatges de la temàtica que havia triat, i sembla que aquest outfit tan atrevit ha obert un debat entre els seus seguidors aixecant certa polseguera.
Per què Sofía Suescun ha rebut crítiques per la seva disfressa de Halloween?
Sofía Suescun, que a finals del passat mes d’agost va omplir més d’un titular per la seva infidelitat a Kiko Jiménez amb un influencer fitness, ha estat objecte de crítiques i elogis per la seva elecció una mica arriscada. Normalment, la idea de l’outfit que es fa servir per a Halloween està inspirada en alguna pel·lícula de por, sèrie o personatge que espanti, però cada cop és més constant veure disfresses que no sempre tenen l’efecte que s’espera. En el cas de la influencer i personatge de realities de Telecinco, ha compartit fa pocs dies un carrusel amb les imatges la disfressa que no han deixat ningú indiferent.
Aquí es pot veure Sofía només amb roba interior negra amb corretges, mitges negres i uns botins de taló. A més a més, s’ha tapat el cap amb un passamuntanyes també negre i un fusell fals de l’estil AK-47. L’altre protagonista de la fotografia és el seu rottweiler Marco. “Preparats per a aquesta nit de malifetes”, es pot llegir a sota de la publicació.
Què han dit els seus seguidors a les xarxes?
Una publicació en què la influencer ha rebut crítiques per la roba, o per la poca roba, que portava posada. “Déu n’hi do això és Halloween?”, “Filla has d’estar tot el dia en pilotes?”, “No cal”, “Fora de lloc”, “Vergonyós”, “Que estrany tot”, escriuen els usuaris més crítics. D’altres, però, s’han mostrat molt d’acord i han exposat el seu suport. “Wow”, “El cos desitjat per totes les noies”, “Espectacular”, “Em flipa”, “Guapíssima”, han escrit en la mateixa publicació. Fins i tot Kiko Jiménez no s’hi ha pogut estar de deixar un comentari: “Entre l’AK47 i Marco… qualsevol ve a casa” i “Jo em poso dolent”, ha escrit el seu xicot.
En tot cas, la parella ha optat també per fer-se un maquillatge a conjunt, aquest cop, més entonat amb la temàtica d’aquesta festivitat en què s’han transformat en una mena de diables amb banyes i un maquillatge realista. Sigui com sigui, la seva segona elecció no ha estat exempta de crítiques i ha aixecat força polseguera entre els seguidors.