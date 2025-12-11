Sofía Suescun i Kiko Jiménez sembla que han superat les seves darreres crisis i polèmiques i ho han fet amb la compra d’una nova casa que es troba en plena reforma. El passat estiu sortia a la llum un titular bomba que feia saltar totes les alarmes. Resulta que la creadora de contingut hauria estat enganyant durant tres mesos el seu xicot amb un influencer de fitness. Segons va sortir a la llum, ella aprofitava quan Kiko se n’anava a treballar per anar a casa de l’amant en secret.
El director de la revista Lecturas en va donar detalls molt sucosos, com que Sofía havia iniciat el contacte amb l’amant i que fins i tot s’havia plantejat començar una relació amb ell. “Juan la va rebutjar quan ella va dir-li que volia alguna cosa més. Ell és una ànima lliure i va deixar-li clar que només podia donar-li el que tenien”. Mesos després de tota aquesta aventura i de parlar-ne molt als programes de crònica social, la parella ha continuat la seva relació i ara aposten per ampliar el seu patrimoni amb una casa en plena construcció.
Com serà la nova casa de Sofía Suescun i Kiko Jiménez?
La parella ha publicat a través de les seves xarxes socials com avança la reforma del seu nou projecte, una casa que han comprat a la costa i que feia temps que tenien al cap. “Fent realitat somnis junts. Sempre havíem volgut tenir casa nostra a la platja, gaudir de capvespres únics, refugiar-nos del soroll i aviat es convertirà en una realitat. Oficialment, ja ets nostra, només faltaria posar-li nom a aquesta vil·la”, han escrit en un carrusel de fotos a Instagram. A través de les fotografies es poden conèixer alguns dels detalls més curiosos de la casa, però quants diners han invertit per fer-se aquest casoplón?
Des que van començar la seva relació fa uns anys la parella conviu a casa de la noia a Madrid, però ara podran gaudir d’aquestes vistes gràcies a aquest tros de casa que estan construint. La revista Lecturas ha accedit als detalls més sucosos del projecte, com els diners que s’ha gastat la parella. Es tracta d’un complex residencial d’obra nova amb “un preu base sense tenir en compte cap extra dels que hi ha disponibles que és d’1,4 milions d’euros”. I què incorpora la propietat? És un habitatge independent, amb jardí, piscina, quatre habitacions, quatre lavabos i un servei.
Com és l’interior i la decoració de la casa?
A través d’aquest post també es poden veure alguns detalls de l’interior de casa. No es pot dir que hi falta una gota de luxe perquè la parella ha omplert l’immoble de detalls i una decoració molt elegant. En una de les imatges es pot veure la zona del menjador, molt obert i amb dues finestres enormes que donen accés a una terrassa amb la piscina. A l’interior si pot veure una taula gran amb sis cadires, dos sofàs, una catifa amb una tauleta de vidre i molta llum.
També des d’una altra perspectiva es veuen les escales amb vidres als laterals i de color crema que deuen portar a la planta superior de la casa. Tot plegat, sembla que no els falta detall i caldrà veure quan s’instal·larà la parella i si compartiran un tour per la nova casa quan estigui completament acabada.