Sofía Suescun y Kiko Jiménez parece que han superado sus últimas crisis y polémicas, y lo han hecho con la compra de una nueva casa que se encuentra en plena reforma. El pasado verano salió a la luz un titular bomba que hizo saltar todas las alarmas. Resulta que la creadora de contenido habría estado engañando durante tres meses a su novio con un influencer de fitness. Según se dio a conocer, ella aprovechaba cuando Kiko se iba a trabajar para ir a casa del amante en secreto.

El director de la revista Lecturas dio detalles muy jugosos, como que Sofía había iniciado el contacto con el amante y que incluso se había planteado comenzar una relación con él. «Juan la rechazó cuando ella le dijo que quería algo más. Él es un alma libre y le dejó claro que solo podía darle lo que tenían». Meses después de toda esta aventura y de hablar mucho del tema en los programas de crónica social, la pareja ha continuado su relación y ahora apuestan por ampliar su patrimonio con una casa en plena construcción.

¿Cómo será la nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez?

La pareja ha publicado a través de sus redes sociales cómo avanza la reforma de su nuevo proyecto, una casa que han comprado en la costa y que desde hace tiempo tenían en mente. «Haciendo realidad sueños juntos. Siempre habíamos querido tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido y pronto se convertirá en una realidad. Oficialmente, ya es nuestra, solo faltaría ponerle nombre a esta villa», han escrito en un carrusel de fotos en Instagram. A través de las fotografías se pueden conocer algunos de los detalles más curiosos de la casa, pero ¿cuánto dinero han invertido para hacerse con este casoplón?

Desde que comenzaron su relación hace unos años, la pareja convive en casa de la chica en Madrid, pero ahora podrán disfrutar de estas vistas gracias a este pedazo de casa que están construyendo. La revista Lecturas ha accedido a los detalles más jugosos del proyecto, como el dinero que se ha gastado la pareja. Se trata de un complejo residencial de obra nueva con «un precio base sin tener en cuenta ningún extra de los que hay disponibles que es de 1,4 millones de euros». ¿Y qué incorpora la propiedad? Es una vivienda independiente, con jardín, piscina, cuatro habitaciones, cuatro baños y un servicio.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han adquirido una nueva casa | Instagram

¿Cómo es el interior y la decoración de la casa?

A través de este post también se pueden ver algunos detalles del interior de la casa. No se puede decir que falte una gota de lujo porque la pareja ha llenado el inmueble de detalles y una decoración muy elegante. En una de las imágenes se puede ver la zona del comedor, muy abierta y con dos ventanas enormes que dan acceso a una terraza con la piscina. En el interior se puede ver una mesa grande con seis sillas, dos sofás, una alfombra con una mesita de vidrio y mucha luz.

Detalles del interior de la nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez | Instagram

Así es el interior de la nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez | Instagram

También desde otra perspectiva se ven las escaleras con vidrios en los laterales y de color crema que deben llevar a la planta superior de la casa. En conjunto, parece que no les falta detalle y habrá que ver cuándo se instalará la pareja y si compartirán un tour por la nueva casa cuando esté completamente terminada.