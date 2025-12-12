Los mejores looks de los Premios Ídolo y una crítica contundente a los ‘influencers’

Este jueves 11 de diciembre se ha celebrado la gala de los Premios Ídolo, una creación de Dulceida para otorgar premios a los mejores creadores de contenido de España en diversas categorías. Unos galardones que siempre generan mucha expectación y polémica por querer premiarse a sí mismos por una labor en la que su vida expuesta en las redes es lo que les da dinero. En todo caso, uno de los protagonistas de la noche son los vestidos y los looks que eligen los invitados. Los influencers se presentan con sus mejores galas para intentar pasar por la preciada alfombra roja. ¿La temática de este año? El cielo. Una propuesta muy abierta que han intentado defender tan bien como han podido, con algunos looks más acertados que otros.

Aciertos y errores de los vestidos de los Ídolo: ¿cuáles son los mejores y peores looks?

Laura Escanes ha sido una de las mejores vestidas de la noche. La influencer catalana y presentadora de 3Cat ha elegido un vestido precioso, de color verde claro marcando su silueta y con unos detalles cruzados en el cuello y en capas para simular los que usaban las diosas mitológicas. Con una cola de sirena hasta los pies y un semirecogido en el cabello, la presentadora de las campanadas ha sido una de las más guapas del evento. Además, ha recogido uno de los premios de la noche en la categoría de jurado.

Laura Escanes guanya un premi als Ídolo 2025 | Instagram

Elena Gortari, una joven influencer muy conocida entre los jóvenes en TikTok e Instagram, ha elegido uno de los vestidos más elegantes de la noche. Una pieza larga con una falda larga y un vestido de dos colores, blanco y negro. Además, el escote le favorecía mucho con el recogido que llevaba y un maquillaje potente.

Elena Gortari portava un dels vestits més elegants de la nit | Instagram Premios Ídolo

Lola Lolita no ha dejado a nadie indiferente y cuesta encasillar o definir su look. Aunque la temática era el cielo, la joven tiktoker que supera los 17 millones de seguidores en las redes sociales ha optado por un vestido completamente de viuda de color negro, con un corsé con bordados, guantes largos, un collar con una cruz e incluso un velo negro.

Nagore Robles ha elegido un vestido largo con una abertura lateral en la falda y mucha, muchísima, pedrería. El escote de palabra de honor finaliza un look quizás arriesgado con unos zapatos de tacón de color nude que podrían haber mejorado si fueran de un color más potente.

Violeta Mangriñán, elegante pero con un elemento extraño. La exconcursante de realities se ha convertido en una figura muy conocida en las redes sociales y a pesar de que suele llevar looks muy xulos, su elección ha sido curiosa. Un vestido blanco, muy ajustado al cuerpo y con un lazo negro en la zona del vientre que rompe con la estética y no le acaba de favorecer.

Dulceida, la gran protagonista del evento ha elegido una versión de lo que podría ser el vestido de Cenicienta. Un tejido de color azul cielo, con la parte superior con un corsé y una falda llena de capas y pliegues que bajaban hasta los pies.

Natalia Palacios es una joven tiktoker andaluza que ha adquirido cierta fama en los últimos años gracias a sus vídeos. Su elección para los Ídolo, sin embargo, ha sido un poco arriesgada. Un vestido color rosa chicle, lleno de lentejuelas y con una especie de capa o abrigo de pelo rosa.

El vestit de Natalia Palacios per als Ídolo | Instagram

Sofia Suescun ha arriesgado con un look que ha llevado la temática de las diosas del Olimpo al extremo. Un vestido de gasa de color blanco roto con un corsé hecho de pedrería, una baclava de gasa que tapa la cabeza y el pecho y una falda con una abertura central muy arriesgada.

Las propuestas más originales

También hay espacio para la creatividad y algunas influencers han optado por propuestas muy bonitas, como el caso de Alicia Revilla. La joven competía en la categoría de